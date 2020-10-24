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Группа "ВИА Гра" в обновленном составе представила трек "Рикошет"

Группа "ВИА Гра" в обновленном составе представила трек "Рикошет"
. Группа "ВИА Гра", с которой работает и продвигает продюсер Константин Меладзе, в обновленном составе представила в Сети новый трек "Рикошет".

"Слушай, прежде чем увидеть", – говорится в описании трека ВКонтакте.

В "Рикошете" поют об излюбленной теме группы – роковой любви. По мнению поклонников, композиция получилась "красивой", в духе хитов 2000-х годов, благодаря которым о коллективе заговорила вся страна.


раскрыли некоторые подробности.

"На удивление, мы очень быстро нашли общий язык и очень быстро полюбили друг друга", – рассказали они о совместной работе.

В последний состав группы "ВИА Гра" входили Эрика Герцег, Ольга Меганская (обе певицы покинули группу в этом году) и Ульяна Синецкая, которая все еще считается вокалисткой.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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