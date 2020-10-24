Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине

Влада Некрасова

Стратегическое партнерство и протягивание руки дружбы не означает лишь участие в международных миссиях и закупку списанного оружия, пишет Бесо Барбакадзе на ресурсе «Грузия и Мир». По мнению автора, друг и партнер, по всем правилам, должны построить экономически такие отношения, чтобы государству с хрупкой экономикой, где интервенция в несколько десятков миллионов долларов действует на курс валюты, помочь в продаже продукта, тем более когда говорят, что это хороший продукт…

С января текущего года по август включительно мы (грузинские поставщики. — Ред.) продали в Америке продукцию на 40,164 миллиона долларов — всего понемногу. В экспорте с 2,335 миллиона долларов лидирует вино, на втором месте с 1,389 миллиона долларов минеральные воды… Зато объем продукции, завезенной из Америки, превысил 345 миллионов долларов. Мы купили почти в девять раз больше, что явно пошло бы на пользу экономике Америки. Если кто полагает, что 345 миллионов для Штатов — сумма незначительная, то это число помножьте минимум на 30, поскольку таких стран, как наша, у Америки много в различных уголках мира, и поймете, что получается цифра солидная.

В ответ на это благодарные Западу политики и эксперты говорят, что у нас нет продукции такого качества, которая удовлетворяла бы американским стандартам. Задумывались ли вы о том, господа, что эти стандарты развитые и мощные страны установили как раз для того, чтобы подобным Грузии государствам сказали: хотим экономических связей, но, что поделаешь, не соответствуете стандартам. Именно по этим стандартам они друг с другом торгуют и в большой бизнес малым странам не дают и носа сунуть.

Так вот, на фоне того, когда все вместе взятое, что мы вывезли в Штаты, составляет 40 миллионов долларов, только количество вина, проданного в прошлом году в России, превысило 133 миллиона долларов. К этому прибавьте минеральные воды, соки, фрукты и увидите, что торговый оборот с Россией превышает миллиард долларов. И оттуда мы завозим не меньшее количество продукта. Торговый оборот с северным соседом, которого мы объявили главным врагом, достигает миллиардов, а со «стратегическим партнером» и «другом» — не превышает 40 миллионов.

Говорят, что цифры никогда не лгут, и вот, господа, прибегаю только к цифрам, к тому же каким — признанным и написанным официальными структурами. Почему-то у нас получается так, что мы являемся стратегическими партнерами и друзьями только на бумаге, а когда дело касается экономических интересов, становимся чужими. По сей день никто не объяснил, почему мы заплатили десятки миллионов долларов за «Джавелины» и зачем вообще купили это оружие. К тому же на фоне того, что сама Америка, которая на нас нажилась, заявляет: «Джавелины» — вчерашний день и вооружение идет вперед в другом направлении. Выходит, «стратегический партнер» банально нагрел на нас руки. Вообще, помимо нас, «Джавелины» заставили купить Украину и несколько африканских стран. Все это похоже примерно на то, когда давно хранимый в холодильнике продукт жалко выбрасывать и бросаешь его собаке — чтобы наелась. Именно на обглоданных костях мы пребываем столько лет и не хотим отказаться от многократно обглоданной кости, опять пытаемся найти авось оставшийся где-то кусочек мяса.

Всеобщая пандемия и закрытие страны очень ударили по экономике. Правда, сначала исподволь, но сейчас уже начали публично говорить, что пандемия нанесла Грузии ущерб в несколько миллиардов. И в условиях, когда 2−3 десятка миллиардов долларов останавливают обесценивание курса лари, легко представить, что нам сулит ущерб в миллиард. Между тем в этот момент, если ты называешься другом и партнером, если претендуешь на звание сверхгосударства, будь добр и осуществи пусть не 100, то хотя бы 50-миллионную прямую инвестицию. Чтобы отдельно немного вздохнула экономика, а отдельно показать народу, что стоишь рядом с ним. Но нет, ни одна европейская страна и, разумеется, ни США не пожелали это сделать, не оказалось никого, кто протянул бы Грузии руку. В этот момент власть и оппозиция в один голос вопят, дескать, российские компании хотят осуществлять инвестиции и мы, мол, этого не допустим. Выходит, для нас деньги пахнут, а для остального мира — нет. И потому-то остальной мир живет по-человечески, мы же — в надежде на обглоданную кость.

В Грузии сторонники Запада радовались и тому, что в России была растущая статистика коронавируса. Тогда никто не думал о том, что в России живут чуть ли не больше миллиона наших соотечественников и, если показатель смертности повысится, это коснется и грузин. А потом случилось так, что Россия сумела управлять пандемией, создала вакцину и очень спокойно прошла экономический кризис. Более того, там сейчас в этом плане ситуация гораздо спокойнее, нежели у нас. Нам предстоит пройти тот этап, который Россия уже прошла, и будет хорошо, если мы воспользуемся ее опытом. Но нет, мы от «врага» даже опыт перенимать не хотим. То, что в России создали вакцину (и еще две скоро будут запущены в производство), у нас отметили вскользь, и потом разные якобы-эксперты подняли шумиху, — дескать, их вакцина не годится. Между тем несколько десятков стран уже стоят в очереди, чтобы купить российскую вакцину. Затем ВОЗ дал российской вакцине положительную оценку, и после этого у нас вообще не упоминают о том, что вакцина от коронавируса уже существует. Ждут непременно лекарства «Гилиада» Гамкрелидзе, чтобы заплатить за нее 100 долларов. Между тем российская вакцина стоит всего около 10 долларов. Путин официально заявил: мол, поставим вакцину всем, кто запросит. Даже украинцы попросили, и им дают, а наши воды в рот набрали. По поводу заботы о здоровье людей они лишь по телевидению вещают.

Не могу сказать, когда изменятся подход и приоритеты в направлении внешней политики. Перспективы лучшей, нежели сегодняшнее положение, не сулят и предстоящие выборы. Не видно такой силы, которая будет кричать о существующих проблемах, все назовет своими именами и, главное, которой Запад даст возможность победить. Да, именно Запад, поскольку западные послы пишут те проценты, которые будут названы результатами выборов. И говорят, что в ином случае выборы не будут считаться демократически проведенными. То есть, если население, весь народ, не согласятся с мнением Запада, выходит, выборы нам объявят сфальсифицированными. У нас отбирают право выбора тоже, а то, что свободу уже давно отобрали, мы прекрасно знаем.

Нынешний ртвели прошел в спокойной обстановке. Власть не пожалела субсидий на предвыборный виноград, вынудила заводы принять то количество гроздьев, какое принесут им люди. Так вот, владельцы заводов говорят, что если бы не Россия, то нынешний урожай (не говоря о прошлогоднем и позапрошлогоднем) пропал бы. Виноделы также признают, что главным рынком является Россия, и больше всего надеются именно на северного соседа. Однако громко об этом никто говорить не может, потому что это сочтется за измену Родине. Изменой Родине посчитают то, что сотни людей трудоустроены, что делают бизнес, что создают хорошую продукцию и эту продукцию вывозят в Россию. То же с минеральными водами. И что произойдет, если Россия откажется от «Боржоми» и компания потерпит многомиллионный ущерб?

Цивилизованный мир соглашается на том, что экономические отношения — это главное, и поэтому страны в этом направлении должны общаться цивилизованно. Это подразумевает также, что не следует бездумно критиковать друг друга и с высокой трибуны кричать то, что не понравится лидеру конкретной страны. Мы не раз подорвались на той мине, которую нам подложили. Несмотря на это, мы продолжаем ходить именно по этому заминированному полю, и нет никого в гарантах, что мы уже не подорвемся. Этого страна уже не перенесет, тем более в условиях, когда в виде вируса нам угрожает огромная опасность.

До выборов осталось 10 дней, и выборы обязательно будут проведены. Соответственно, за эти десять дней у нас прибавится как минимум 10 тысяч инфицированных, и в это время… оппозиция проводит многолюдные встречи, поскольку желание прийти во власть выше всех и всего, пусть даже если придется шагать по трупам.