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Эксперт оценил возможное расширение российской авиабазы в Киргизии

Эксперт оценил возможное расширение российской авиабазы в Киргизии
Возможное расширение российской авиабазы "Кант" в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой среднеазиатской республике, такое решение было бы оправданным, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил в интервью РИА Новости, что республика готова рассмотреть расширение российской авиабазы "Кант", если поступит такое предложение от Москвы или ОДКБ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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