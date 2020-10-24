Эксперт оценил возможное расширение российской авиабазы в Киргизии

Анастасия Иванова

Возможное расширение российской авиабазы "Кант" в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой среднеазиатской республике, такое решение было бы оправданным, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил в интервью РИА Новости, что республика готова рассмотреть расширение российской авиабазы "Кант", если поступит такое предложение от Москвы или ОДКБ.