Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в честь своего 34-летия: "Экзистенциальный ужас!"

Вадим Карасев

Сегодня звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк отпраздновала свое 34-летие. И если прошлый день рождения актриса тихо встретила в уютном ресторане в Париже, то в этот раз ей захотелось ярких эмоций и экстрима.

В честь праздника Эмилия решилась на прыжок с парашютом, о чем она после эмоционально рассказала в инстаграме. Актриса призналась, что ей было безумно страшно шагнуть в неизвестность из самолета на большой высоте, но при этом она назвала это самым незабываемым опытом в своей жизни.





Эмилия Кларк

Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертового самолета — вот что! Спасибо центру прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни,

— написала Эмилия.

Практически на всех снимках с этого дня Кларк буквально кричит от восторга. При этом серию фото звезда сопроводила забавным хештегом, который оценили все поклонники "Игры престолов": "кто сказал, что ты можешь летать только надраконах" (#whosaysyoucanonlyflydragons).





Напомним, что последние месяцы в сети активно обсуждается личная жизнь Эмилии Кларк. В начале лета журналисты рассекретили роман актрисы с 36-летний ассистентом режиссера Томом Тернера. Тогда они вместе были замечены на прогулке с таксой Эмилии по кличке Тед, которую она завела в январе этого года. Инсайдеры поговаривали, что Кларк и Тернера как раз сблизила любовь к животным.









А уже в середине сентября Эмилия спровоцировала слухи о новом романе — на сей раз с 37-летним актером Мэттом Смитом. Папарацци заметили пару на свидании в одном из ресторанов Лондона, после которого звезды вместе отправились на прогулку. К слову, сам Смит не так давно расстался с 31-летней Лили Джеймс после их очередной попытки возобновить отошения. В прессе поговаривали, что Кларк была причастна к этому разрыву.

После расставания с Мэттом Смитом Лили Джеймс угодила в неприятную историю. В СМИ попали ее снимки из романтической поездки в Рим с 50-летним женатым актером Домиником Уэстом. Пока Лили и Доминик никак не объяснили свою мимолетную интрижку, при этом Уэст вернулся к жене и публично заявил, что их брак крепок как никогда.





Мэтт Смит и Эмилия Кларк