Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в честь своего 34-летия: "Экзистенциальный ужас!"

Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в честь своего 34-летия: "Экзистенциальный ужас!"

Сегодня звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк отпраздновала свое 34-летие. И если прошлый день рождения актриса тихо встретила в уютном ресторане в Париже, то в этот раз ей захотелось ярких эмоций и экстрима.

В честь праздника Эмилия решилась на прыжок с парашютом, о чем она после эмоционально рассказала в инстаграме. Актриса призналась, что ей было безумно страшно шагнуть в неизвестность из самолета на большой высоте, но при этом она назвала это самым незабываемым опытом в своей жизни.


Эмилия Кларк

Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертового самолета — вот что! Спасибо центру прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни,

— написала Эмилия.

Практически на всех снимках с этого дня Кларк буквально кричит от восторга. При этом серию фото звезда сопроводила забавным хештегом, который оценили все поклонники "Игры престолов": "кто сказал, что ты можешь летать только надраконах" (#whosaysyoucanonlyflydragons).


Напомним, что последние месяцы в сети активно обсуждается личная жизнь Эмилии Кларк. В начале лета журналисты рассекретили роман актрисы с 36-летний ассистентом режиссера Томом Тернера. Тогда они вместе были замечены на прогулке с таксой Эмилии по кличке Тед, которую она завела в январе этого года. Инсайдеры поговаривали, что Кларк и Тернера как раз сблизила любовь к животным.



А уже в середине сентября Эмилия спровоцировала слухи о новом романе — на сей раз с 37-летним актером Мэттом Смитом. Папарацци заметили пару на свидании в одном из ресторанов Лондона, после которого звезды вместе отправились на прогулку. К слову, сам Смит не так давно расстался с 31-летней Лили Джеймс после их очередной попытки возобновить отошения. В прессе поговаривали, что Кларк была причастна к этому разрыву.

После расставания с Мэттом Смитом Лили Джеймс угодила в неприятную историю. В СМИ попали ее снимки из романтической поездки в Рим с 50-летним женатым актером Домиником Уэстом. Пока Лили и Доминик никак не объяснили свою мимолетную интрижку, при этом Уэст вернулся к жене и публично заявил, что их брак крепок как никогда.


Мэтт Смит и Эмилия Кларк
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Лунный день сегодня 24 октября 2020 года
Лунный день сегодня 24 октября 2020 года
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах региона
Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах
В образовательные программы педвузов должен обязательно быть включен воспитательный модуль – Алексей Лубков
В образовательные программы педвузов должен обязательно быть включен
Новая концепция преподавания истории России должна способствовать консолидации общества – Александр Чубарьян
Новая концепция преподавания истории России должна способствовать
Цензура от Google: как государству защитить от блокировки важный для россиян контент?
Цензура от Google: как государству защитить от блокировки важный для
Рубль обновил месячные максимумы
Рубль обновил месячные максимумы
Кончаловский получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго
Кончаловский получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго
Южнокорейские СМИ предположили, куда запропастилась жена Ким Чен Ына
Южнокорейские СМИ предположили, куда запропастилась жена Ким Чен Ына
В Киеве предрекли ввод российских войск в Белоруссию
В Киеве предрекли ввод российских войск в Белоруссию

Топ на сегодня

Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет Байден
Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Adidas захотел избавиться от Reebok
Adidas захотел избавиться от Reebok

Еще по теме

Эмилия Кларк рассказала, как оконфузилась во время встречи с принцем Вильямом
Эмилия Кларк отпраздновала 33-летие в Париже
Актеры "Игры престолов" Эмилия Кларк и Кит Харингтон сходили на концерт The Chemical Brothers
Эмилия Кларк сделала перерыв в съемках «Игры престолов» (ФОТО)