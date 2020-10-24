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Как влюбить в себя Деву и удержать её рядом: инструкция от астрологов

Как влюбить в себя Деву и удержать её рядом: инструкция от астрологов

Девы — люди, которым достаточно легко понравиться, но их бывает очень сложно удержать рядом. Для того, чтобы отношения с Девами были успешными, постарайтесь следовать советам астрологов.


Амурная сфера очень непредсказуема, поэтому эксперты настоятельно советуют пользоваться талисманами и следовать золотым правилам привлечения любви. Полагайтесь не только на логику, но и на интуицию, ведь порой сердце чувствует то, чего не может понять наш мозг и увидеть глаза.

Как влюбить в себя Деву

Первое и самое важное, что нужно запомнить, — Девы обожают искренних и честных людей. Если подойти к ним и сказать «ты мне нравишься», они могут влюбиться в вас с первого взгляда. Они не будут ходить вокруг да около, а сразу скажут вам, есть ли у них ответные позитивные чувства. Они не станут играть роль — либо ответят взаимностью, либо сразу скажут, что у вас нет шансов.

Повысить свои шансы на успех вам поможет наличие похожих увлечений. Девы очень часто влюбляются в тех, кто разделяет с ними любовь к какому-то делу или просто восхищается их достижениями.

Из плюсов этих людей можно отметить тот факт, что они не имеют четких требований к внешности избранника. Мужчины-Девы могут влюбиться в полную, потом в худую женщину, в брюнетку, потом в блондинку и так далее. То же самое касается и женщин-Дев, ведь они не имеют в голове четкого образа принца на белом коне. Вам не нужно угадывать, какой человек понравится Деве, потому что это зависит от воли случая.


Люди, рожденные под этим Знаком, очень любят тех, кто не нуждается в постоянном веселье и любит уединение. Девы в большинстве своем обожают спокойный и размеренный отдых, поэтому им тяжело находиться рядом с очень энергичными людьми.

Как удержать Деву рядом

Деву удержать рядом несложно. Достаточно лишь не провоцировать этого человека на негатив. Нужно дарить Деве только позитивные эмоции, протягивать руку помощи в трудные времена.

Еще очень важно, чтобы Дева всегда видела желание второй половинки пойти на уступки или попросить прощения. Дева всегда это делает, если чувствует, что не права, поэтому со стороны близкого человека это тоже должно иметь место. Неуступчивые, наглые и эгоистичные люди надолго рядом с Девами не задерживаются.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что людей этого Знака можно поразить добротой и отзывчивостью. Этими же качествами их можно удержать рядом. Девы не станут уходить от того, кто любит и уважает их, ценит их любовь.

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По материалам: dailyhoro.ru

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