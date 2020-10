Картину Бэнкси продали за $10 миллионов. Торги заняли 8 минут

Алексей Вольцев

Картина уличного художника Бэнкси Show Me The Monet («Покажи мне Моне») была продана в Лондоне на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома.Торги за полотно продлились всего 8 минут: оно ушло с молотка за £7,6 млн ($9,8 млн), хотя его оценивали в $3,9−6,5 млн.Show Me The Monet — аллюзия на работу французского импрессиониста Клода Моне «Японский мостик». Однако в версии Бэнкси в пруду, помимо водяных лилий, плавают тележки из супермаркета и дорожные конусы.«Оскверненные картины отражают нынешнюю жизнь. Мы больше не живем в мире, подобном изображенному на полотне «Телега для сена» Джона Констебла, а если и живем, то, вероятно, где-то за холмом расположился лагерь для беженцев. Настоящий ущерб окружающей среде наносят не граффити-художники и пьяные подростки, а крупный бизнес… Именно те люди, которые вешают картины пейзажей в золотые рамки на свои стены и пытаются рассказать остальным, как себя вести», — цитирует Sotheby's художника.При этом картинка «Покажи мне Моне» — не самое дорогое произведение Бэнкси. Рекорд год назад установила картина Devolved Parliament, на котором в британской палате общин парламента вместо людей заседают обезьяны. Ее продали за $12 миллионов.