Каждый ребенок независимо от места жительства должен иметь возможность развивать свои способности – Сергей Кравцов

Влада Некрасова

Необходимо делать все возможное, чтобы каждый ребенок независимо от места жительства мог развивать свои способности и таланты, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

«Фундаментальной и базовой ценностью является успех каждого ребенка. Наша стратегия – это развитие школы для всех. Мы должны делать все возможное, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, мог развивать свои способности и таланты», – сказал Сергей Кравцов.

Министр отметил, что принципиальной задачей системы образования является формирование современного человека, ответственного за свои действия, патриота, стремящегося к развитию, умеющего работать в команде, порядочного, трудолюбивого, доброго и созидающего.

«Этой задачи невозможно достичь без качественного образования», – подчеркнул Сергей Кравцов.