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КПРФ в девятый раз внесет в Госдуму проект о льготах детям войны

КПРФ в девятый раз внесет в Госдуму проект о льготах детям войны
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил фракции в девятый раз внести в Государственную думу законопроект о льготах для детей войны.

Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более 4 тысяч участников.

В ходе пленума было отмечено, что на сегодняшний день в России 11 миллионов детей войны, в 34 регионах приняты законы о детях войны, еще в 34 регионах приняты определенные меры социальной поддержки.


Госдуму (законопроект о льготах детям войны), у нас есть эти деньги. Надо принимать решение не откладывая, тем более на фоне всех проблем и кризиса. Давайте еще раз вынесем этот вопрос и настоим на его принятии", - сказал Зюганов в ходе пленума ЦК КПРФ.
# Политика
По материалам: ria.ru

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