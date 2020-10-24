"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров

Алексей Вольцев

В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.В частности, в "красную зону" попали Ровно, Северодонецк и Николаев.С прошлой недели в эту зону входят Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.Киев продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.