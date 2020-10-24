"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
Сегодня, 18:30 Алексей Вольцев
В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, в "красную зону" попали Ровно, Северодонецк и Николаев.
С прошлой недели в эту зону входят Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
Киев продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.
По материалам: gogetnews.info