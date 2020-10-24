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Любовный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Любовный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Прекрасное чувство любви способно стать двигателем прогресса и новых успехов, а значит, его необходимо впустить в жизнь. Рекомендации астрологов помогут Знакам Зодиака провести неделю успешно и обрести гармонию в отношениях.


Второй месяц осени подходит к концу, и впереди нас ожидает не самое простое время года с холодами и слякотью. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на чувства, которые способны согреть даже в самый холодный и пасмурный вечер. Стоит прислушаться к рекомендациям, отраженным в любовном гороскопе. Они помогут не потерять гармонию в отношениях, а также обрести истинную любовь, если она пока еще не постучалась в двери.

Овен

Овнам на этой неделе сохранить взаимоотношения в семье поможет демонстрация любви и забота о близких. Представителям этого Знака важно показывать свои эмоции, чтобы не прослыть черствыми и не усугубить обстановку в доме. Тем, кто находится в поисках, астрологи рекомендуют доверять сердцу, а не глазам, ведь первое впечатление может быть обманчиво, и понравившийся человек на проверку вполне может оказаться не тем, кем кажется.

Телец

Тельцы смогут раскрыться навстречу заветному чувству во второй половине недели, когда энергетика звезд и планет будет благосклонна к романтическим отношениям, обретению гармонии в семье и поиску второй половинки. Честность, открытость и внимание к окружению позволят сохранить прекрасные взаимоотношения в сложившихся парах, а тем, кто пока одинок, без труда найти того, с кем захочется быть рядом.


Близнецы

Близнецам на этой неделе построить отношения будет несложно. В выходные дни энергетика звезд и планет подарит прекрасное время, когда все внимание можно направить на любовь и романтику. И тем, кто уже в парах, и тем, кто только ищет вторую половинку, астрологи рекомендуют бороться за любовь, проявлять чувства в полной мере и не бояться честных признаний.

Рак

Ракам обрести гармонию в личной жизни поможет простая установка: отказываться от всего, что причиняет боль, и идти туда, куда зовет сердце. Внимание к интуиции поможет Ракам справиться с любыми трудностями как в сложившихся отношениях, так и при выборе спутника жизни. Эффективные шепотки на любовь будут уместны для тех, кто боится разочароваться в своем выборе.

Лев

Львам астрологи рекомендуют проявлять те чувства, которые они хотели бы получать в ответ. Общение с близкими в таком ключе поможет сохранить гармоничные отношения, а поиски партнера не затянутся, если не требовать от окружения соответствия идеалам и искать в людях не только внешнюю, но и внутреннюю красоту.


Дева

Девам астрологи рекомендуют уделять внимание не только работе, но и личной жизни. За рабочей суетой можно запросто упустить встречу с истинной любовью, а также утратить взаимопонимание в семье. Романтике всегда есть место в жизни, и работу порой нужно поставить на паузу, чтобы почувствовать взаимную любовь и симпатию.

Весы

Весам для обретения истинного счастья на этой неделе астрологи рекомендуют снизить требования к своим партнерам и легче относиться ко всему, что происходит в жизни. Сомнения и придирки не помогут сохранить гармоничные отношения, а также не поспособствуют привлечению в жизнь прекрасного чувства любви.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе важно сохранять внутреннюю гармонию, чтобы сильные эмоции не препятствовали обретению гармонии в любви и поиску второй половинки. Сомнения могут стать причиной разногласий, а значит, нужно взять на заметку практики по обретению равновесия и избавлению от дурных эмоций.

Стрелец

На этой неделе энергетика звезд и планет позволяет больше времени уделять семье и романтике, поэтому астрологи рекомендуют Скорпионам обратить внимание на свои чувства и не препятствовать романтическому настрою. Тем, кто еще одинок, не стоит закрываться от общества и отказываться от новых знакомств.

Козерог


Козерогам астрологи рекомендуют не замыкаться в себе и не бояться новых знакомств. На этой неделе звезды и планеты будут благосклонны, а значит, удастся как наладить отношения в семье, так и начать романтический период, наполненный позитивными эмоциями и радостными событиями.

Водолей

Водолеям для того, чтобы привлечь любовь, стоит воспользоваться проверенными методами и верить в успех. Тем, кто уже находится в отношениях, астрологи рекомендуют уделить внимание второй половинке, устроить свидание, чтобы укрепить взаимоотношения и сблизиться с партнером.

Рыбы

Рыб ожидает позитивная неделя, а значит, нужно уделить время романтике и чувствам, скрывать которые не имеет смысла. Новые знакомства на этой неделе могут не стать началом серьезных отношений, но даже легкий флирт повысит самооценку и зарядит бодростью на всю неделю. Тем, кто в парах, астрологи рекомендуют не таить эмоций, чтобы окрылять друг друга и чувствовать единение душ.

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По материалам: dailyhoro.ru

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