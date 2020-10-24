Лунный день сегодня 24 октября 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика меняется день ото дня. Тому виной переход ночного светила из одного Знака Зодиака в другой, а также смена лунных фаз. Астрологи расскажут, каким будет настроение Луны сегодня.

В целом день будет довольно благоприятным, но лучше начать эту субботу с полезных утренних ритуалов, чтобы зарядиться везением и позитивом. Этот день можно посвятить работе, делам по дому либо просто как следует отдохнуть.

Фаза Луны: начинается 8 лунный день, который пройдет под эгидой Водолея. Стихия Воздуха будет править миром, поэтому этот день можно считать благоприятным, ведь данная стихия прекрасно сочетается с фазой роста Луны.

Магнитные бури 24 октября: возмущение магнитосферы не собирается падать. Сегодня будет магнитная буря, так что будьте осторожнее, следите за своим здоровьем.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение с близкими;походы в гости, прием гостей;покупки;своевременный отдых;романтика, любовь.переутомление;зацикливание на отрицательных эмоциях.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься уборкой, приглашать вечером друзей и родственников в гости. Можно начинать делать ремонт, покупать новую мебель, аксессуары. Не стоит забывать о проветривании помещений. Свежий воздух поможет в поддержании позитивной энергетики.

Что надеть в эту субботу

Поскольку сегодня продолжается магнитная буря, полезным станет обилие в образе зеленого и желтого оттенков. Эти цвета нормализуют энергетический баланс и заставляют человека чаще улыбаться, смотреть на проблемы проще. Всем, кто будет много работать, можно будет также дополнить образ украшениями из серебра и платины. Самыми важными талисманами этого дня можно считать яшму и малахит.

Финансы и работа 24 октября

Это идеальный день для творческой и интеллектуальной работы, но лучше браться за важные дела в первой половине дня и в обед. Ближе к вечеру нужно будет немного сбавить темп и расслабиться. Эта суббота хороша не только для отдыха, но и для решения важных юридических проблем и вопросов.





Астрологи рекомендуют воздержаться от длительных поездок и резкой смены планов. Также эксперты советуют в этот день раздать долги. Можно отправиться за покупками, обновить гардероб. Главный запрет этого дня касается поездок: их лучше отложить на потом. В пути могут возникнуть неприятности.

Любовь и отношения в 8 лунный день

Наступает очень благоприятное время для свиданий, романтики и флирта. Воздушная стихия сделает общение между людьми легким, приятным и лишенным негатива. Это отличный день для поисков второй половинки, начала новых отношений, знакомства с родителями любимого человека.

Что касается общения с людьми в целом, то оно будет необременительным и приятным. В эту субботу будет проще находить общий язык, мириться. Даже если какие-то проблемы изрядно расшатают нервы, оставаться спокойными будет легче, особенно рядом с друзьями, родственниками, второй половинкой.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Водолей и Луна дают людям много сил и энергии, но лучше не перегружать себя делами, потому что сегодня продолжится магнитная буря. Есть шанс перегореть и серьезно навредить своему здоровью, настроению. Старайтесь больше отдыхать, общаться с приятными людьми и не зацикливаться на негативе, плохих воспоминаниях. Физические нагрузки и спорт лучше отложить на потом.