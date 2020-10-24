Лунный календарь на 2021 год
Лунный календарь поможет вам узнать, в какие периоды 2021 года Луна будет расти, стареть, а также когда будут Новолуния и Полнолуния. Астрологи поделились информацией о том, когда будут затмения и чем они опасны.
Давно доказано, что Луна влияет на человека и всё живое в целом. Это ночное светило расположено к нам ближе всех остальных, поэтому оно такое сильное. Помните о лунных фазах и о важных днях вроде Новолуний, Полнолуний или затмений, чтобы заранее можно было приготовиться к возможным неурядицам.
Растущая Луна в 2021 году
Растущая Луна — это период, в который ночное светило дает человеку максимум энергии, а также само набирает силы. Такие периоды отмечаются повышенной активностью и динамикой. Люди более открытые, но вместе с тем немного вспыльчивые, безрассудные, могут совершать необдуманные поступки. В 2021 году Луна будет расти:
с 14 по 27 января;
с 12 по 26 февраля;
с 14 по 27 марта;
с 13 по 26 апреля;
с 12 по 25 мая;
с 11 по 23 июня;
с 11 по 23 июля;
с 9 по 21 августа;
с 8 по 20 сентября;
с 7 по 19 октября;
с 6 по 18 ноября;
с 5 по 18 декабря.
Убывающая Луна в 2021 году
Период убывания Луны — это время, когда светило поначалу отдает энергию, а потом ее забирает. Это довольно спокойное время, но не всегда. Порой на убывающей Луне может происходить много проблем из-за нерешенных задач в прошлом. Это время, когда люди пожинают плоды приложенных ранее усилий. В этом году Луна убывает:
с 1 по 12 января;
с 29 января по 10 февраля;
с 28 февраля по 12 марта;
с 29 марта по 11 апреля;
с 28 апреля по 10 мая;
с 27 мая по 9 июня;
с 25 июня по 9 июля;
с 25 июля по 7 августа;
с 23 августа по 6 сентября;
с 22 сентября по 5 октября;
с 21 октября по 4 ноября;
с 20 ноября по 3 декабря;
с 20 по 31 декабря.
Полнолуния в 2021 году
Полная Луна — время максимальной энергии, которая зачастую необузданна и непредсказуема. Это опасный день для тех, кто чрезмерно активен или вовсе сидит без дела. В Полнолуние все должно быть в меру. Вот все Полнолуния 2021 года:
28 января;
27 февраля;
28 марта;
27 апреля;
26 мая;
24 июня;
24 июля;
22 августа;
21 сентября;
20 октября;
19 ноября;
19 декабря.
Новолуния в 2021 году
Это кратковременная фаза Луны, в которую она обновляется. В этот период человеку нужно отдыхать и не ввязываться в авантюры, потому что Луна полностью лишена сил. Все Новолуния этого года:
13 января;
11 февраля;
13 марта;
12 апреля;
11 мая;
10 июня;
10 июля;
8 августа;
7 сентября;
6 октября;
5 ноября;
4 декабря.
Затмения в 2021 году
Солнечные затмения — опасные дни, в которые происходит много проблем семейного характера. Люди теряют уверенность в себе и становятся очень вспыльчивыми. Возможны срывы планов и неприятные происшествия, ухудшение самочувствия. В 2021 году будет два солнечных затмения: 10 июня кольцевое и 4 декабря полное.
Лунные затмения не менее опасны. Они приводят к депрессивному состоянию, могут становиться причиной появления страхов, обострения комплексов и негативных программ. В такие дни случаются необъяснимые вещи, возвращаются кармические долги. Лунных затмений будет всего два: 26 мая полное и 19 ноября частное.