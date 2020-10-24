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Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года

Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года

В лунном календаре стрижек отражены рекомендации астрологов, благодаря которым каждый сможет выбрать благоприятные по энергетике дни, чтобы сменить имидж и не отпугнуть капризную Фортуну.


Стрижка волос в современном мире — не проблема, ведь всегда можно записаться к мастеру заранее и даже пригласить его на дом. Несмотря на кажущуюся простоту, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для смены прически. В ноябре 2020 года таких дней будет достаточно, и стрижка в эти периоды точно станет залогом удачи и процветания.

1, 2 ноября. Первые дни ноября Луна будет убывать в Знаке Тельца. Стрижка в эти дни может стать причиной убытков, и астрологи рекомендуют воздержаться от похода к стилисту.

3, 4 ноября. Луна в Близнецах влияет на настроение неоднозначно, и тем, кто хочет привлечь позитив, стоит подстричь кончики волос 3 числа. Стрижка, запланированная на 4 ноября, может привести к перепадам настроения и стать причиной секущихся кончиков.

5, 6 ноября. Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Рака. Стрижка, выполненная в один из этих дней, поможет сохранить позитивный настрой и достичь всего, что было в планах. Астрологи рекомендуют стричься в первой половине дня, чтобы зарядиться энергией оптимизма.

7, 8 и 9 ноября. Три дня Луна проведет во Льве, однако 8 числа стрижка может спровоцировать конфликты с близкими. 7 и 9 ноября благодаря смене прически получится привлечь в жизнь нужных людей, а также противостоять неприятностям.


10, 11 ноября. Луна в Деве — не время для смены имиджа. В эти дни из-за укорачивания локонов можно потерять удачу и стать уязвимыми для недоброжелателей.

12, 13 ноября. Стареющая Луна в Весах — не время для новой прически. Но незначительное укорачивание локонов никак не повлияет на настроение и удачу. Сохранить густые и красивые волосы поможет дополнительный уход в домашних условиях.

14, 15 ноября. Луна проведет в Скорпионе 2 дня, однако стричься лучше всего 14 числа, в день перед Новолунием, чтобы утвердиться в обществе. Стрижка в день новолуния, 15 ноября, станет причиной неудач.

16, 17 ноября. Начало роста Луны в Стрельце — отличное время для кардинальной смены образа. Благодаря стрижке получится обновить энергетику и стать более привлекательными в глазах окружения.

18, 19 ноября. Стричь волосы во время пребывания растущей Луны в Козероге можно тем, кто занимается привычной работой. Тем, кто хочет реализовать новые проекты, стрижку лучше отложить.

20, 21 ноября. Луна в Водолее дарит благоприятную энергетику, и в эти дни благодаря новой стрижке получится привлечь в жизнь финансовое благополучие, а также с легкостью преодолеть трудности.


22, 23 и 24 ноября. Смена прически под влиянием союза Луны и Рыб — отличная подстраховка от неприятностей. Короткие стрижки уберегут от недоброжелателей и придадут уверенности в своих силах.

25, 26 ноября. Влияние созвездия Овна неоднозначно, поэтому астрологи рекомендуют выбирать 25 число для того, чтобы подстричься. 26 ноября из-за смены прически можно стать уязвимыми для недоброжелателей.

27, 28 и 29 ноября. Три дня Луна проведет в Знаке Тельца, и стрижка волос в этот период будет уместной. Новая прическа поможет привлечь в жизнь удачу и материальное благополучие.

30 ноября. Полнолуние в Близнецах — энергетически сильный день, однако стрижка волос может ослабить биополе и стать причиной неудач.

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По материалам: dailyhoro.ru

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