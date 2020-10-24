Медведев призвал к договору по кибербезопасности на площадке ООН

Лидия Мартынова

Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать современным вызовам и учитывать перспективы технологического прогресса, структуры ООН могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора по обеспечению безопасности в глобальном информпространстве, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".

Статья опубликована на сайте телеканала RT.





"Принципиальное значение приобретает обеспечение безопасности в глобальном информационном пространстве. Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать не только современным вызовам, но и учитывать перспективы технологического прогресса", - говорится в статье.

"Развитие "цифры", к сожалению, неизбежно влечет и рост числа преступлений в информационной среде (которые, отметим, стали гораздо более распространены в период пандемии нового коронавируса)", - отметил Медведев.