Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего СССР

Лидия Мартынова

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на постсоветском пространстве есть примеры "несостоявшихся государств", неспособных построить стабильную политическую систему и обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне.

В своей статье к 75-летию ООН, опубликованной на сайте телеканала RT, Медведев высказал мнение, что слабое государство не может обеспечить права своих граждан, защититься от глобальных угроз.

"Сам пример драматического перерождения Веймарской республики в Третий рейх отчетливо показал, что предоставление широких демократических свобод, не обеспеченное экономическим ростом, заботой о гражданах, способностью государства реально противостоять экстремистским проявлениям, неминуемо ведет к маргинализации политической повестки, разгулу преступности, беззащитности демократических институтов и, как следствие, угрозе развала государства либо скатывания к диктатуре. К сожалению, и Россия два раза за предшествующее столетие (в 1917 и в 1991 годах) стояла на пороге анархии и распада государства. И оба раза развал страны сопровождался лозунгами о всеобщей свободе и демократии", - отметил он.





"И сегодня мы видим примеры "несостоявшихся государств" (failed states), не способных построить стабильную политическую систему, обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне (в том числе и на постсоветском пространстве)", - написал Медведев.