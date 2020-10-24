Министр культуры впервые прокомментировала свои скандальные посты в ЖЖ

Вадим Карасев

Глава Минкульта Ольга Любимова объяснила свои посты в ЖЖ, которые после ее назначения в январе вызвали скандал.

В "Живом журнале" Любимова писала, что культура ей неинтересна и сама она "некультурный человек". Она скептически высказывалась в отношении оперы, классической музыки, балета и даже музеев и признавалась, что не разбирается в кинематографе. Впоследствии эти записи были удалены.

"Когда появлялись первые блоги, это был "Живой журнал", я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей. Да, я это написала", — сказала Любимова в эфире Первого канала.

Она добавила, что с годами человек меняется, как и его интересы.

"С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным", — подчеркнула министр.

Пост она занимает с 21 января.















