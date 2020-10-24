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Министр культуры впервые прокомментировала свои скандальные посты в ЖЖ

Министр культуры впервые прокомментировала свои скандальные посты в ЖЖ

Глава Минкульта Ольга Любимова объяснила свои посты в ЖЖ, которые после ее назначения в январе вызвали скандал. 

В "Живом журнале" Любимова писала, что культура ей неинтересна и сама она "некультурный человек". Она скептически высказывалась в отношении оперы, классической музыки, балета и даже музеев и признавалась, что не разбирается в кинематографе. Впоследствии эти записи были удалены. 

"Когда появлялись первые блоги, это был "Живой журнал", я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей. Да, я это написала", — сказала Любимова в эфире Первого канала.

Она добавила, что с годами человек меняется, как и его интересы. 

"С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным", — подчеркнула министр. 

Пост она занимает с 21 января. 





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По материалам: uposters.ru

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