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Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном конкурсе «Сталинградская битва в истории России»

Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном конкурсе «Сталинградская битва в истории России»

Молодые исследователи из Волгоградской, Ростовской, Тамбовской областей, а также Краснодарского края и Республики Калмыкия представляют свои проекты на межрегиональном научно-исследовательском конкурсе «Сталинградская битва  в истории России». Он проходит в онлайн-формате. Более 70 молодых исследователей в возрасте от 14 до 30 лет вышли в финал. 

Школьники выступают в пяти секциях: «Жизнь военного Сталинграда и области», «От Сталинграда до Берлина», «Поиски и открытия», «Моя малая Родина и ее герои», «Подвиг, воспетый в граните», ученые представят работы в номинациях «Жизнь военного Сталинграда и вклад других регионов в победу на Волге», «От Сталинграда до Берлина».

Конкурс «Сталинградская битва в истории России» проводится на протяжении 25 лет. В прошлом году он получил статус межрегионального. Организаторами мероприятия выступают Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, Волгоградпатриотцентр, Волгоградский государственный университет, Центр по изучению Сталинградской битвы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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