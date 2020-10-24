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На Камчатке появится детский нейрологопедический центр

На Камчатке появится детский нейрологопедический центр

В декабре на Камчатке на базе детской поликлиники № 2 откроется нейрологопедический центр. Он будет предоставлять услуги детям от шести месяцев до трех лет, которые не имеют поставленного диагноза, однако нуждаются в ранней комплексной помощи специалистов, например в области незначительных неврологических нарушений. За основу работы центра взята модель и структура аналогичного учреждения в Санкт-Петербурге.

В центре будут работать врачи-неврологи, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды и реабилитологи. Занятия предусматривают использование особых методик по стимуляции речевого развития, нейродинамической гимнастике с дополнительными вестибулярными тренировками, психологии, логопедии и т.д. За год плановую помощь они смогут оказать примерно 500 детям с незначительными неврологическими нарушениями. Центр будет создан в рамках государственно-частного партнерства.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделили 23 миллиона рублей. За счет этих денег для центра приобретут более ста единиц специального оборудования. Кроме того, средства направят на обучение специалистов особым методикам и работе с оборудованием. 

Обращаться в центр можно будет как в частном порядке, так и после рекомендаций медиков в учреждениях здравоохранения Камчатки. Каждый из пациентов пройдет предварительное обследование у врача-невролога и врача-логопеда, которые затем составят для ребенка индивидуальную программу занятий.

# Общество
По материалам: edu.ru

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