Nordwind Airlines полетит на Кайо-Коко
Сегодня, 14:50 Влада Некрасова
Авиакомпания Nordwind сможет выполнять регулярные рейсы на Кубу. Перевозчик получил частоту по маршруту Москва - Кайо-Коко. Полетная программа туроператора PEGAS Touristik на этих рейсах стартует 2 ноября 2020 г.
Росавиация подтвердила выполнение авиакомпанией Nordwind рейсов по маршруту Москва - Кайо-Коко. Частота - 1 рейс в неделю. Соответствующий документ направлен авиакомпании в субботу, 24 октября.
В компании PEGAS Touristik «Вестнику АТОР» подтвердили эту информацию. Туроператор планирует летать в Кайо-Коко со 2 ноября 2020 г.
По материалам: atorus.ru