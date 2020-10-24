Nordwind Airlines полетит на Кайо-Коко

Влада Некрасова

Авиакомпания Nordwind сможет выполнять регулярные рейсы на Кубу. Перевозчик получил частоту по маршруту Москва - Кайо-Коко. Полетная программа туроператора PEGAS Touristik на этих рейсах стартует 2 ноября 2020 г.

Росавиация подтвердила выполнение авиакомпанией Nordwind рейсов по маршруту Москва - Кайо-Коко. Частота - 1 рейс в неделю. Соответствующий документ направлен авиакомпании в субботу, 24 октября.

В компании PEGAS Touristik «Вестнику АТОР» подтвердили эту информацию. Туроператор планирует летать в Кайо-Коко со 2 ноября 2020 г.