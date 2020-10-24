Новая концепция преподавания истории России должна способствовать консолидации общества – Александр Чубарьян

Анастасия Иванова

Проект концепции преподавания учебного курса истории России должен способствовать консолидации общества, сообщил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

«История может быть фактором консолидации общества, а может быть и фактором раскола. В основе концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории – изложение событий, которое должно способствовать консолидации», – сказал Александр Чубарьян.

По его словам, концепция показывает обязательные темы, которые должны быть в каждом предмете.

Александр Чубарьян добавил, что предусматривается расширение исторической программы по изучению XX века, который теперь будет изучаться в 10-м и 11-м классах.