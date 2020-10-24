Основным поставщиком оружия для Азербайджана является Россия — Алиев

Лидия Мартынова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что главным поставщиком вооружений для его страны является Россия.

Как передает «Интерфакс», такое признание глава государства сделал 24 октября в своем интервью французскому изданию Le Figaro. Таким образом Алиев констатировал, что обе стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе воюют российским оружием.

Правда при это он отметил, что если Баку аккуратно расплачивается с Москвой за военные поставки, то Ереван, по его словам, получает все бесплатно.

«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России. В отличие от Армении, мы платим за российские поставки. Армения получает вооружение от России бесплатно», — заявил Алиев.

При этом он все же признал, что Россия не является единственным поставщиком вооружения для азербайджанской армии.

«Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии», — сказал президент Азербайджана.

По его словам, на сегодняшний день у страны имеется возможность закупать современное оружие, «которое поможет нашей армии восстановить территориальную целостность».

Как сообщало ИА Newstes , накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности «хоть сегодня» остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, и посетовал, что этому препятствует Армения, которая «продолжает грубо нарушать перемирие».

Мы также сообщали о том, что 24 октября сообщило об уничтожении тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» российского производства, которая находится на вооружении ВС Азербайджана.