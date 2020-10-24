Основным поставщиком оружия для Азербайджана является Россия — Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что главным поставщиком вооружений для его страны является Россия.
Как передает «Интерфакс», такое признание глава государства сделал 24 октября в своем интервью французскому изданию Le Figaro. Таким образом Алиев констатировал, что обе стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе воюют российским оружием.
Правда при это он отметил, что если Баку аккуратно расплачивается с Москвой за военные поставки, то Ереван, по его словам, получает все бесплатно.
При этом он все же признал, что Россия не является единственным поставщиком вооружения для азербайджанской армии.
По его словам, на сегодняшний день у страны имеется возможность закупать современное оружие, «которое поможет нашей армии восстановить территориальную целостность».
Как сообщало ИА Newstes , накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности «хоть сегодня» остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, и посетовал, что этому препятствует Армения, которая «продолжает грубо нарушать перемирие».
Мы также сообщали о том, что 24 октября сообщило об уничтожении тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» российского производства, которая находится на вооружении ВС Азербайджана.