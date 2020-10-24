От клейма к символу самовыражения: как дизайнеры реабилитировали татуировки и сделали их модными

Вадим Карасев

Впервые появившись тысячи лет назад, искусство татуировки прошло через разные культурные вехи в истории человечества. От табуированных меток до символа самовыражения — отношение к рисункам на теле менялось. Что общего у такого боди-арта и моды и как глянец окончательно "реабилитировал" тату — рассказываем в нашем материале.

Татуировки сегодня вещь привычная, но это далеко не современное изобретение. Проследить историю рисунков на теле можно вплоть до 5000 года до нашей эры. К этому периоду относятся глиняные фигурки, которые японцы украшали похожей на татуировки росписью.

С тех пор татуировки распространились по всем уголкам мира: от искусно украшенных мумий в Древнем Египте до Европы, где моряки собирали татуировки на память во время своих суровых путешествий по южной части Тихого океана.





Исторически сложилось так, что восприятие татуировок менялось и всегда было связано с географией, социально-экономическим положением или определенными ценностями. Они были и знаком отличия, и позорным клеймом. Но хотя татуировки, в той или иной версии, были частью культуры человечества, лишь относительно недавно они стали и частью моды.





От контры к культуре: тату-коллекция Иссея Мияке

Долгие десятилетия татуировкам не было места в моде: ни в виде орнаментов, ни уж тем более настоящим. Высокая мода оставалась закрытым для широкой публики миром. Светское общество, элегантные наряды, утонченные женщины — такой была вселенная, созданная Кристианом Диором и Кристобалем Баленсиагой, которые определяли моду в середине XX века. Но потом наступили бушующие 1960-е, и вскоре этот ураган бунта и протеста прорвался и на подиум.





Иссей Мияке

Японский дизайнер Иссей Мияке стал свидетелем студенческих волнений 1968 года и совершенно не хотел потворствовать элитам и высшим эшелонам общества. В 1971 году в Нью-Йорке он презентовал свою осенне-зимнюю коллекцию, названную Tattoo.









Линейка стала настоящим гимном молодежной культуре, рок-н-роллу и современному искусству. Среди моделей в Tattoo были расписанные вручную платье и мужское боди. Роспись была выполнена с использованием традиционных японских техник татуировки (ирэдзуми). На одежде также были изображены кумиры молодого поколения — Дженис Джоплин и Джими Хендрикс, что, конечно, лишь поспособствовало популярности коллекции.





Дженис ДжоплинДжими Хендрикс

Творения Мияке стали и одним из первых политических актов на модной сцене. Татуировки были легализованы в Японии только в 1948 году, но все равно еще в первую очередь вызывали негативные ассоциации с якудза (членами японских преступных синдикатов) во многих частях страны. Мияке своим жестом проложил путь к диалогу о взаимосвязи политики и моды.

Из андерграунда в мейнстрим

По стопам Мияке вскоре пошли и другие дизайнеры и стали вдохновляться искусством татуировки. От полупрозрачного топа Martin Margiela, "покрытого" татуировками, который был представлен в 1989 году, до коллекции Les Tatouages ​​Жан-Поля Готье 1994 года. Татуировка больше не была скрыта — она становится украшением и выставляется напоказ.





Maison Martin Margiela весна/лето-1989Кристи Тарлингтон на показе Jean Paul Gaultier весна/лето-1994Стелла Теннант на показе Jean Paul GaultierНаоми Кэмпбелл на показе Jean Paul Gaultier





Maison Martin Margiela кутюрный показ весна/лето-2014

В то же время популярные бренды уличной одежды стали строить свой имидж именно на вновь обретенной любви моды к бунтарству. Например, американский бренд Von Dutch, который стал особенно популярен в нулевых. Успешному старту поспособствовал французский стилист Кристиан Одижье, который переосмыслил фирменный творческий почерк художника Кенни Ховарда по прозвищу Von Dutch, в честь которого и назван бренд.





Кенни Ховард

Ховард работал механиком и прославился тем, что одним из первых начал кастомизировать автомобили и мотоциклы. Один из самых известных его рисунков — летающий глаз — стал не только символом бренда, но и популярным мотивом для татуировки в среде байкеров.





Ну а сам бренд и его стилистика теперь ассоциировались уже не с андерграундом, а с миром звезд — Von Dutch обожали Бритни Спирс, Гвен Стефани, Фред Дерст и другие знаменитости.





Гвен Стефани

Ну а сам Одижье популяризировать искусство тату не бросил. Оставив работу в Von Dutch, он начал сотрудничать с Эдом Харди, известным художником и учеником одного из самых знаменитых татуировщиков в мире Моряка Джерри (настоящее имя — Норман Коллинс).

Харди в память об учителе основал бренд Sailor Jerry, который выпускал в том числе и одежду. Здесь все творческое наследие Коллинса, права на которые были завещаны Эду, снова вышло на первый план.





Показ Ed Hardy в 2009 году

Принты и узоры в виде традиционных эскизов для цветных тату в стиле "олд скул" украшали платья, джинсы, футболки и другие вещи. Характерными мотивами для этого стиля являются сердце, роза, птицы, черепа, полуобнаженные девушки, мечи. На одежде яркие рисунки еще обильно украшались стразами.

Одежду Ed Hardy носили Бритни Спирс, Хайди Клум, Мадонна, Шакира, Ашер, Пэрис Хилтон и многие другие. За первый год своего существования бренд Ed Hardy принес своим создателям около 15 миллионов долларов.





МадоннаФергиБритни Спирс

Татуировки на обложках журналов

Хотя мода и превратила татуировку в желанную модную деталь, но представлена она в глянцевой индустрии была скорее через одежду — вещи с росписями или принтами. К 2010-м годам на обложках мировых модных журналов татуированных моделей было по-прежнему почти не сыскать. Знаменитый Рик Дженест, известный как Zombie Boy, был востребованным манекенщиком, но все-таки оставался феноменом в индустрии.





Рик Дженест

Но потом ситуация стала меняться во многом благодаря поклонникам тату среди знаменитостей, которые принимали участие в фотосессиях.





Дэвид Бекхэм в рекламе H&M





Дэвид и Виктория Бекхэм в рекламе Emporio Armani

И вот уже едва заметный кусочек татуировки Леди Гаги на спине в американском Vogue за октябрь 2018 года, тонкий санскритский шрифт Кэти Перри в Vogue Japan в сентябре 2015 года (а ведь в Японии отношение к тату до сих пор противоречивое), крошечное сердечко, украшающее безымянный палец Арианы Гранде, в британском Vogue в июле 2018 году уже не вызывали никакого удивления.

Это выглядело естественно и воспринималось как часть индивидуальности звезды. Но вот более крупные тату до недавнего времени по-прежнему можно было увидеть лишь внутри журнала в рекламных кампаниях или на фото, а то и вовсе чаще в тематических изданиях.





Леди ГагаКэти ПерриАриана Гранде

Шагом вперед стала обложка Vogue в марте 2019 года, на которой были запечатлены Джастин и Хейли Бибер. Певец позировал с обнаженным торсом и все его массивные тату на руке оказались в кадре. Еще дальше пошел британский Vogue в мае 2020 года, где героиней обложки стала Рианна.





Джастин и Хейли Бибер





Рианна

Это была первая обложка журнала, где крупная татуировка была расположена на лице модели. Кардинально менять имидж Рианне не пришлось — рисунок был выполнен визажистом Исамайей Френч. Кроме того, такая обложка явно давала понять, что стереотипам о том, что тату не красят девушек, в 2020 году уже нет места.

Культурные различия остаются и по сей день, а в некоторых странах, таких как Япония, Иран, ОАЭ, татуировки по-прежнему не приветствуются, но по большому счету, тату, похоже, наконец избавилась от своей "плохой" и бунтарской репутации, став олицетворением красоты и индивидуальности.

Ну а делают их сегодня без опаски даже модели. Пример тому — сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер, сделавший татуировку на лице, и ее дочь Кайя, сделавшая несколько мини-тату на теле. Татуировки есть и у ее подруги и успешной модели Кары Делевинь (недавно девушки сделали и парные тату на ступнях). Сегодня модель уже не должна быть "белым холстом", востребованы яркие личности.





Кайя ГерберПресли ГерберКара Делевинь

Более того, последние статистические данные показывают, что вовсе не молодое поколение может сегодня похвастаться наибольшим количеством татуировок. Наоборот, исследования говорят о том, что больше всего сделать тату хотят люди в возрасте от 30 до 49 лет.