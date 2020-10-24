Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский

Лидия Мартынова

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 озвучит отчет по аварии на следующей неделе. Доклад озвучат на заседании правительства.Об этом заявил на брифинге глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.По словам главы комиссии, все, что он может сказать, это то, что причины установлены, а все организационные мероприятия осуществлены (похороны погибших курсантов и выплаты)."Комиссия проведет свой доклад на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем", - заявил он.Уруский сказал, что более подробно об этом расскажут "в среду или четверг".