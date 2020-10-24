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Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский

Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 озвучит отчет по аварии на следующей неделе. Доклад озвучат на заседании правительства.

Об этом заявил на брифинге глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По словам главы комиссии, все, что он может сказать, это то, что причины установлены, а все организационные мероприятия осуществлены (похороны погибших курсантов и выплаты).
"Комиссия проведет свой доклад на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем", - заявил он.

Уруский сказал, что более подробно об этом расскажут "в среду или четверг".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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