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По душам и не очень: онлайн-встреча Путина и Михалкова, финальные дебаты в США и обнаженный торс Джареда Лето

По душам и не очень: онлайн-встреча Путина и Михалкова, финальные дебаты в США и обнаженный торс Джареда Лето

Вот уже несколько недель в топе новостей по-прежнему лидирующие места занимают ситуация с коронавирусом и президентские выборы в США (причем порой они пересекаются). И, несмотря на то что пандемия, к сожалению, никуда не делась, сегодня мы возьмем в отношении нее перерыв, а вот к голосованию за океаном обратимся вновь, тем более что оно все ближе, а фото голого торса Джареда Лето так привлекательно. Об этом и душевном онлайн-празднике Никиты Михалкова рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

1. День рождения Никиты Михалкова и встреча с Владимиром Путиным онлайн

В среду, 21 октября, известный российский кинорежиссер Никита Михалков отмечал день рождения — ему исполнилось 75 лет. Поздравляли именинника в этот день его родные, коллеги и друзья: дочери Анна и Надежда делились в соцсетях архивными снимками и желали отцу здоровья, супруга Татьяна признавалась в любви, актриса Светлана Дружинина отмечала его таланты.


Никита и Татьяна Михалковы с дочерьми Надеждой и Анной, сыном Артемом и внуком Андреем
Никита Мхалков с дочерью Надей

Не забыл про Михалкова и президент России Владимир Путин, который не просто поздравил его с днем рождения, а присвоил ему звание Героя труда России. С личными встречами последние месяцы, конечно, дела обстоят не лучшим образом, поэтому с именинником глава государства разговаривал по видеосвязи — в модном, как сказал президент, нынче формате. Никите Сергеевичу Владимир Путин позвонил из своей резиденции в Ново-Огарево.

Никита Сергеевич, я вас надолго не задержу. У вас сегодня наверняка будет сложный день. Не могу не поздравить вас — даже хотя бы в такой форме, она модная сегодня форма онлайн, но все-таки напрямую. Я хотел именно увидеть вас и поздравить вас с вашим юбилеем. Поздравить и пожелать вам — это желают всегда — здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу пожелать вам не только здоровья физического, но и творческого долголетия,

— начал свою речь президент.


Ну а дальше он перешел к подаркам.

Уважаемый Никита Сергеевич, у вас много всяких наград, премий, лауреатских значков и отечественных, советских, российских, зарубежных. Некоторые из них по самому названию говорят о многом. "За вклад в мировую культуру", например, одна из иностранных наград. И сегодня мною подписан указ о награждении вас звездой Героя труда Российской Федерации. Безусловно, вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры, но, без всяких сомнений, за каждым шагом вперед огромный труд,

— сказал Владимир Путин.


Для Михалкова получить эту награду было большой честью, однако он отметил, что это не только его заслуга, но и всех тех, с кем он работает.

Я с огромным волнением узнал об этой награде... Это великая награда для меня. Наша профессия такая, что ты один ничего не сделаешь. И вот эта награда — это, конечно же, награда всех моих прекрасных товарищей и соратников, с которыми я работаю. Сегодня, Владимир Владимирович, я понимаю, насколько тяжело вам и вообще людям тяжело, потому что мы находимся в окружении, мы сегодня — единственная страна, если не брать Азию и Африку, которая сохраняет и борется за сохранение ценностей христианства, вообще культурных ценностей, ценностей традиционных,

— отметил Михалков.

Президент без подарка тоже не остался. Никита Сергеевич, в свою очередь, также поздравил с днем рождения Владимира Путина, который тот отмечал 7 октября, и презентовал (пока виртуально) ему книгу об истории рода Михалковых 15—17 веков, а также китайскую пословицу.

Я хочу вам подарить замечательную китайскую пословицу: "Кидай в меня грязь, кидай в меня камнем — я река". Как это глубоко и точно, потому что то, что с нами хотят сделать, — заставить жить по чужим правилам. Хочу пожелать вам и себе, чтобы мы как можно реже разочаровывались в людях. Это всегда очень печально. А насколько хватит сил мне и, так сказать, нашему роду, мы как служили, так и будем служить Отечеству. Не власти, не начальству, а именно Отечеству. Как служите и вы, я надеюсь,

— сказал он.


После торжественной части и обмена презентами они приступили к неформальной составляющей своей онлайн-вечеринки и подняли по бокалу шампанского, несмотря на то что, как справедливо заметил президент, "рабочий день еще не закончился". Михалков проделал тот же "фокус" и поблагодарил Владимира Путина.

Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете, и я, поверьте, искренне, искренне предан, без лести. Ваше здоровье, дорогой!

— торжественно произнес режиссер.

2. Финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Вчера в Нэшвилле (штат Теннеси) прошли вторые и последние дебаты кандидатов в президенты США: 74-летнего Дональда Трампа, представляющего республиканцев, и 77-летнего демократа Джо Байдена. Вообще, в преддверии выборов Трамп и Байден должны были встретиться трижды, но из-за коронавируса, которым заразился действующий президент США, его встречу с Байденом, запланированную на 15 октября, было решено отменить.

Опыт их первой очной встречи показал, что вести конструктивный диалог им довольно тяжело: Трамп то и дело перебивал своего оппонента и порой не давал ему ответить на вопрос. Поэтому на этот раз все ошибки были учтены: модераторы могли отключать микрофоны, если ситуация выходила из-под контроля. Но надо отдать должное обоим кандидатам: на этот раз они были куда дисциплинированнее.


Мелания и Дональд Трамп

Поддержать на дебатах своего мужа пришла 50-летняя Мелания Трамп. Это стало ее первым появлением на публике после новостей о заболевании коронавирусом. Интересно, что Трамп продолжает игнорировать ношение защитных масок, в отличие от своей жены, которая ей не пренебрегла, как и, кстати, Джо Байден.

Вряд ли, конечно, именно это стало причиной не слишком хорошего настроения Мелании, но что-то в поведении мужа ее вчера явно не устроило — в сети обсуждают, как она в очередной раз не захотела идти за руку с супругом.

[media=https://twitter.com/KevinlyFather/status/1319479394931359745?ref_src=twsrc%5Etfw]


Одной из главных тем вчерашнего диалога двух оппонентов стал коронавирус. Оба, к слову, накануне сдали тесты, которые заболевания у них не выявили. Трамп в очередной раз пообещал очень скорый выпуск вакцины (причем, вполне вероятно, уже в этом году!), а Байден в его словах сильно усомнился.И это говорит человек, который обещал нам, что все закончится к Пасхе,

— сказал демократ, отметив, что тот, кто виноват в тысячах смертей, не может являться главой государства.


Дональд Трамп и Джо Байден

Трамп, к его чести, ответственность за скончавшихся от заболевания полностью взял на себя. Однако ни разу не усомнился в том, что делал все правильно во время пандемии — экономику-то тоже надо было спасать.

Без разговоров о России, конечно, тоже не обошлось. Трамп открыто обвинил Байдена в том, что тот не сделал ничего, чтобы присоединения Крыма к России не произошло — тогда Джо Байден был вице-президентом США.

Интересно, что оба обвинили друг друга в полученных от России деньгах.

Джо получил 3,5 миллиона долларов из России, которые пришли через Путина, потому что он дружил с бывшим мэром Москвы,

— сказал Трамп.


В остальном они говорили о расизме (Трампа Байден назвал одним из самых расистских президентов в современной истории США), проблема которого в США стоит очень остро, изменении климата и энергетике. По мнению экспертов, на этот раз Трампу заметно удалось немного укрепить свои позиции, однако победа по-прежнему осталась за Байденом, чей рейтинг сейчас заметно выше. Выборы в президенты США состоятся уже 3 ноября.


3. Голый торс Джареда Лето, полуобнаженная Айрленд Болдуин и другие звезды, призывающие голосовать

Выборы в США — это всегда целое событие, причем без преувеличения мирового масштаба. Кажется, что даже самые аполитичные люди волей-неволей начинают следить за происходящим и интересоваться последними новостями.

Ну а для звезд американского шоу-бизнеса, у многих из которых есть своя гражданская позиция, национальные выборы имеют очень большое значение. Уже за несколько месяцев они начинают выступать с призывами к участию в голосовании, а к моменту его приближения делают это все активнее. Но в то время когда кто-то взывает к здравому смыслу сограждан своими речами, другие делают это просто при помощи своих фотографий, глядя на которые не раздумывая хочется бежать за заветным бюллетенем.

Вот и 48-летний Джаред Лето решил донести до поклонников важность голосования всего одним кадром. Он опубликовал снимок своего обнаженного торса и между делом напомнил фанатам, чтобы они не забывали голосовать. Насчет голосования сказать, конечно, сложно, но это фото они точно не забудут еще долго!


Его примеру последовала и 25-летняя Айрленд Болдуин, которая сегодня сфотографировалась топлес, а на грудь приклеила стикеры, говорящие о том, что она проголосовала (в США можно голосовать досрочно. — Прим. ред.).


Ну а остальные знаменитости ведут себя немного скромнее, однако тоже всячески привлекают внимание аудитории.


Селена Гомес
Эшли Симпсон
Тейлор Свифт
Кристен Стюарт
Сальма Хайек

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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