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Пол Маккартни анонсировал новый альбом. Он записал его на карантине

Пол Маккартни анонсировал новый альбом. Он записал его на карантине
Сэр Пол Маккартни записал новый альбом. Об этом он сообщил в тизере, который выложил на YouTube.

Альбом будет называться McCartney III — название выглядит как продолжение альбомов McCartney и McCartney II, записанных 50 и 40 лет назад соответственно. Обе пластинки Пол создал в домашних условиях.
Новый альбом был записан во время карантина. По данным Rolling Stone, Маккартни занимался им на своей ферме в графстве Сассекс.

«Мне ужасно жаль всех тех, кому повезло меньше, и, очевидно, тех, кто потерял близких, но мне повезло. Я мог писать и заниматься музыкой: начинать песни, заканчивать песни. Мне нужно было написать несколько мелочей, и это дало мне время закончить некоторые песни, на которые я не нашел времени до этого, понимаете? Я пишу музыку, не забываю про антисептик и стараюсь держаться подальше от общества», — рассказал в интервью британскому GQ Пол Маккартни о своем карантине.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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