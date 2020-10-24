Пол Маккартни анонсировал новый альбом. Он записал его на карантине

Алексей Вольцев

Сэр Пол Маккартни записал новый альбом. Об этом он сообщил в тизере, который выложил на YouTube.Альбом будет называться McCartney III — название выглядит как продолжение альбомов McCartney и McCartney II, записанных 50 и 40 лет назад соответственно. Обе пластинки Пол создал в домашних условиях.Новый альбом был записан во время карантина. По данным Rolling Stone, Маккартни занимался им на своей ферме в графстве Сассекс.«Мне ужасно жаль всех тех, кому повезло меньше, и, очевидно, тех, кто потерял близких, но мне повезло. Я мог писать и заниматься музыкой: начинать песни, заканчивать песни. Мне нужно было написать несколько мелочей, и это дало мне время закончить некоторые песни, на которые я не нашел времени до этого, понимаете? Я пишу музыку, не забываю про антисептик и стараюсь держаться подальше от общества», — рассказал в интервью британскому GQ Пол Маккартни о своем карантине.