Помпео призвал Лукашенко не опасаться угрозы со стороны НАТО

Влада Некрасова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что в рамках обязательств ОДКБ Минск и Москва будут реагировать на внешнюю агрессию, Помпео ответил, что от НАТО такой угрозы нет, сообщил Sputnik Беларусь.

"При этом страны (Белоруссия и РФ – ред.) готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", - привел подробности разговора государственный белорусский телеканал ОНТ.

Согласно сообщению, "Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует".

По данным агентства, телефонный разговор длился примерно полчаса.

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