Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных заявлений

Влада Некрасова

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня, 23 октября, встретился со своими коллегами из Армении и Азербайджана в новой международной попытке остановить вспышку боевых действий в Нагорном Карабахе. Как передаёт из Вашингтона агентство France-Presse (AFP), Помпео «пожал руки и обменялся любезностями, но не сделал никаких существенных заявлений» на отдельных встречах с интервалом в один час в Государственном департаменте США с министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамовым и главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Министерства иностранных дел двух республик отказались от проведения трёхсторонней встречи, и Байрамов был замечен уезжающим незадолго до приезда Мнацаканяна в Госдеп.

Небольшие группы соперничающих между собой протестующих, поддерживающих Армению и Азербайджан, противостояли друг другу с лозунгами и плакатами у здания американского внешнеполитического ведомства, между ними стоял офицер дипломатической безопасности в маске, отмечает AFP.

Накануне переговоров Помпео дал понять, что не рассчитывает на прорыв по итогам отдельных встреч, указав, что предыдущие предложения о прекращении огня не были выполнены.

«Это сложная дипломатическая ситуация», — сказал Помпео журналистам.

«Мы по-прежнему считаем, как и почти все европейские страны, что правильный путь вперёд — это прекратить конфликт, сказать им (Армении и Азербайджану. — Ред.), чтобы они снизили эскалацию, что третьи страны должны держаться подальше, не подливать масло в огонь этого конфликта», — добавил он.

Помпео недавно охарактеризовал шаги Армении как оборонительные и выразил надежду на то, что «армяне в Нагорном Карабахе сумеют защититься от того, что делает Азербайджан», и стороны конфликта в конечном итоге сядут за стол переговоров. При этом шеф Госдепа раскритиковал вмешательство Турции, верного союзника Азербайджана.

Соединённые Штаты имеют многочисленную и политически активную армянскую диаспору, но также — стратегические связи с Азербайджаном, редкой страной с мусульманским большинством, которую связывают прочные отношения с Израилем, подчёркивает AFP.

Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано. В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.