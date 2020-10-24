Посольство США в Белоруссии призвало своих граждан запастись едой и водой

Влада Некрасова

Посольство США в Минске обратилось к гражданам Соединенных Штатов, находящимся в Беларуси, с рекомендациями запастись едой, медикаментами и наличкой.

В опубликованном на сайте дипмиссии заявлении поясняется, что все эти меры необходимы в связи с тем, что 25 октября, истекает срок «народного ультиматума» Светланы Тихановской, поставленный действующему президенту Александру Лукашенко.

Напомним, что в соответствии с этими требованиями действующий глава государства должен уйти в отставку, а власть передать представителям оппозиции.

В противном случае Тихановская пообещала начать в Белоруссии всеобщую забастовку. Также лидеры оппозиции предупредили о возобновлении массовых протестов и даже блокировке мобильной связи.

«Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут активизировать применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных массовых собраний», — указывается в заявлении посольства.

Предвидя наступление этого «апокалипсиса», американские дипломаты разработали список рекомендаций для своих сограждан, находящихся в Белоруссии.

Он включает в себя следующие пункты:

— Сделать, как минимум, трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций;

— всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде;

— избегать мест массовых собраний и митингов;

— следить за новостями;

— следить за происходящим вокруг.

Ранее ИА Newstes сообщало, что власти Белоруссии никак не отреагировали на так называемый «ультиматум», а президент страны Александр Лукашенко пообещал навести в стране «полный порядок».