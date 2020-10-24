Посольство в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи

Алексей Вольцев

Посольство России в Азербайджане подтвердило смерть гражданина РФ, получившего ранения после обстрела города Гянджи.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана заявила, что гражданин России 2007 года рождения, пострадавший в результате ракетного обстрела Гянджи, скончался в субботу. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку проинформировал о случившемся посольство России по линии МИД.