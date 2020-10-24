Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Посольство в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи

Посольство в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи

Посольство в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи
Посольство России в Азербайджане подтвердило смерть гражданина РФ, получившего ранения после обстрела города Гянджи.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана заявила, что гражданин России 2007 года рождения, пострадавший в результате ракетного обстрела Гянджи, скончался в субботу. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку проинформировал о случившемся посольство России по линии МИД.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Глава AmCham оценил падение ВВП России и США
Глава AmCham оценил падение ВВП России и США
Зюганов предложил создать правительство народного доверия
Зюганов предложил создать правительство народного доверия
Посольство в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи
Посольство в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи
Министр культуры впервые прокомментировала свои скандальные посты в ЖЖ
Министр культуры впервые прокомментировала свои скандальные посты в ЖЖ
Анжела Перл: что означает Луна в Знаках Зодиака в гороскопе рождения
Анжела Перл: что означает Луна в Знаках Зодиака в гороскопе рождения
Алиев назвал условие, при котором Азербайджан «хоть сегодня» остановит бои
Алиев назвал условие, при котором Азербайджан «хоть сегодня»
В Грозном после игры «Ахмата» со «Спартаком» напали на судью матча
В Грозном после игры «Ахмата» со «Спартаком» напали на судью матча
Зюганов заявил о необходимости увеличить численность КПРФ
Зюганов заявил о необходимости увеличить численность КПРФ
В системе СПО необходимо с самого старта включать предприятия в процесс образования – Сергей Кравцов
В системе СПО необходимо с самого старта включать предприятия в
В России функционируют более 3,6 тыс. колледжей – Дмитрий Глушко
В России функционируют более 3,6 тыс. колледжей – Дмитрий Глушко
В этом году демонстрационный экзамен сдали более 35-ти тысяч учеников – Дмитрий Глушко
В этом году демонстрационный экзамен сдали более 35-ти тысяч учеников
Премию "Ясная поляна" получил Евгений Чижов за роман "Собиратель рая"
Премию "Ясная поляна" получил Евгений Чижов за роман "Собиратель рая"

Топ на сегодня

Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных заявлений
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Южнокорейские СМИ предположили, куда запропастилась жена Ким Чен Ына
Южнокорейские СМИ предположили, куда запропастилась жена Ким Чен Ына
В Киеве предрекли ввод российских войск в Белоруссию
В Киеве предрекли ввод российских войск в Белоруссию

Еще по теме

Азербайджанский лоукостер начал полеты из Петербурга в Баку
В Азербайджане заявили о 58 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки
Посольству РФ сообщили о задержании российского ученого в Азербайджане
В Баку террорист пытался взорвать себя около торгового центра