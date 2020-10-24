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Правительство уточнило порядок инвестирования средств в ипотечные облигации

Правительство уточнило порядок инвестирования средств в ипотечные облигации

Тема: Какие законы вступают в силу


Правительство уточнило порядок инвестирования остатков средств на едином счёте федерального бюджета, пенсионных накоплений, временно свободных средств государственных корпораций и госкомпаний, и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Такое постановление кабмина вступает в силу 24 октября.

В документе идёт речь об инвестировании указанных накоплений в облигации с ипотечным покрытием. В частности, внесены изменения в содержание инвестиционной декларации расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании, и в условия инвестирования пенсионных накоплений в региональные государственные ценные бумаги, муниципальные облигации, облигации иных российских эмитентов и ипотечные ценные бумаги. Также уточняются требования к инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Облигации с ипотечным покрытием — это ценные бумаги, обеспеченные закладными на недвижимость. Другими словами, это ипотечные кредиты, которые банки-эмитенты продают в качестве ценных бумаг. Когда владельцы квартир выплачивают проценты по ипотеке, эти деньги проходят через банк и попадают держателям облигаций в виде купонного дохода.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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По материалам: pnp.ru

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