Премию "Ясная поляна" получил Евгений Чижов за роман "Собиратель рая"

Анастасия Иванова

Лауреатом литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Современная русская проза" стал писатель Евгений Чижов за роман "Собиратель рая" об обитателях блошиного рынка, церемония награждения лауреатов прошла в Большом театре в пятницу.

"Огромное спасибо, что у нас этот вечер есть, мы сейчас каждый день думаем, состоится мероприятие или нет, теперь я могу констатировать - вручение премии "Ясная поляна" состоится... Члены жюри премии прочитывают более 30 произведений в каждой номинации в длинном списке, в короткий список попадают самые достойные", - сказал председатель жюри премии помощник президента РФ Владимир Толстой.

В номинации "Современная русская проза" победу присудили Евгению Чижову за роман "Собиратель рая". Призовой фонд премии в этой номинации в 2020 году составляет 3 миллиона рублей.

"Я совершенно этого не ожидал, я не удивился, когда попал в номинанты, я знал, что мой роман хороший, но премии не ожидал, я писал о людях, которых не пускают в приличное общество - в лауреаты", - поблагодарил Чижов. Актер Данила Козловский прочитал отрывок из романа.

Роман британской писательницы Патрисии Данкер "Джеймс Миранда Барри" о докторе, которая был женщиной, но всю жизнь притворялась мужчиной, получил приз в номинации "Иностранная литература".

"Во многом автора иностранного произведения делают переводчики, я представляю, как трудно было работать жюри, книг вышло в прошлом году много и много достойных. И мне представляется, что был сделан не политический выбор. Это книга не о гендере, в 19 веке о нем не думали, и не о выборе пола, а о выборе судьбы", - сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, объявляя лауреата. Премию также получили переводчики - супруги Александра Борисенко и Виктор Сонькин.

Данкер поблагодарила в видеообращении за оказанную честь. Она отметила, что особенно приятно, что эта новость пришла из России, где творили великие писатели и поэты, над которыми как колосс возвышается Лев Толстой. Писательница также поблагодарила переводчиков за глубокое переосмысление ее романа.

"Перевод - это дар, когда книга переводится, она буквально пишется заново, это глубокое осмысление текста. Перевод - встреча двух языков, когда мы протягиваем друг другу руки", - сказала Данкер.

В номинации "Событие" жюри отметило посмертный сборник известного прозаика Олега Павлова "Отсчет времени обратный", премию получила составитель книги, вдова писателя Лилия Павлова.

Читатели голосованием онлайн выбрали роман белорусского писателя Саши Филипенко "Возвращение в Острог", основанный на реальных исторических документах.

Литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году, она вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В 2017 году была добавлена еще одна номинация - "Событие", отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни.