Президент Польши заразился коронавирусом

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Тест на коронавирусную инфекцию у польского лидера Анджея Дуды дал положительный результат, президент чувствует себя хорошо, сообщает 24 октября ТАСС со ссылкой на страницу в Twitter пресс-секретаря президента Польши Блажея Спыхальского.

«Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал Спыхальский.

В пятницу в мире был зафиксирован новый антирекорд по суточном приросту числа случаев заражения коронавирусом нового типа. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего выявлено 41 570 883 случая коронавируса, жертвами COVID-19 стали 1 134 940 человек.

Ранее вглава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой. По его словам, многие государства столкнулись с резким подъемом заболеваемости, что грозит в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения.