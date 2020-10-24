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Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"

Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Тарас Ващишин, продюсер музыканта Андрея Губина, рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что Губин с июля не появлялся на публике, из-за чего коллеги артиста забили тревогу.

"Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине. Тем более он человек творческий. Мы с ним общаемся, контактируем", - заявил продюсер.


Он добавил, что также была приостановлена запись нового альбома музыканта. "Все находится в подготовительном периоде. Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо", — заключил Ващишин.


Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". Как рассказал сам артист, его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке. По сообщениям СМИ, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.

# Россия
По материалам: ria.ru

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