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Prozorro пытались взять под контроль рейдеры

Prozorro пытались взять под контроль рейдеры
Правоохранители завершили следствие по факту незаконного завладения доли в уставном капитале площадки системы Prozorro ООО «Держзакупивли.Онлайн».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2017 году у участников преступной группы, возглавляемой бывшим правоохранителем, возник преступный умысел получить контроль над обществом «Держзакупивли.Онлайн», более известного как интернет-ресурс, входящий в систему публичных закупок Prozorro.

С этой целью злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла 500 тыс. долл.
В дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Сейчас трем соисполнителям преступления объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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