Prozorro пытались взять под контроль рейдеры

Анастасия Иванова

Правоохранители завершили следствие по факту незаконного завладения доли в уставном капитале площадки системы Prozorro ООО «Держзакупивли.Онлайн».Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.Согласно материалам следствия, в 2017 году у участников преступной группы, возглавляемой бывшим правоохранителем, возник преступный умысел получить контроль над обществом «Держзакупивли.Онлайн», более известного как интернет-ресурс, входящий в систему публичных закупок Prozorro.С этой целью злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла 500 тыс. долл.В дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.Сейчас трем соисполнителям преступления объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления.