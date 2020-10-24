Роман Волобуев начал съемки второго сезона "Последнего министра"

Лидия Мартынова

Режиссер Роман Волобуев начал съемки второго сезона комедийного сериала "Последний министр" с Яном Цапником в главной роли, сериал выйдет эксклюзивно на платформе КиноПоиск HD в весенне-летнем сезоне 2021 года, сообщила пресс-служба платформы в пятницу.

Съемки второго сезона проходят в Москве. Все основные герои первого сезона вернутся и в продолжении. К касту присоединились Екатерина Вилкова ("Просто представь, что мы знаем") и Александра Дроздова ("Рассвет").

"Когда в 2017-м мы с Еленой Ваниной писали "Последнего министра", мы слабо верили, что его получится снять. Когда через полтора года я все-таки начал его снимать, были сомнения, что он в итоге выйдет. Про второй сезон мы никогда не думали, и лично я стараюсь не думать до сих пор, при том, что он каким-то образом снимается вокруг меня, и что с этим делать, решительно непонятно", - цитирует Волобуева пресс-служба.

В новом сезоне Министерство перспективного планирования будет решать вопросы государственной важности, а его главу Тихомирова (Ян Цапник) ждут новые карьерные вызовы. Роли исполняют Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, сестры Дарья и Екатерина Носик, Алиса Хазанова и другие.