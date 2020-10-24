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Россия выступает за запрет на милитаризацию космоса, заявил Медведев

Россия выступает за запрет на милитаризацию космоса, заявил Медведев
Россия выступает за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".

Статья опубликована на сайте телеканала RT.

"Также выступаем за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса", - говорится в статье.


Целесообразность реализации такого подхода подтверждена Генеральной Ассамблеей ООН посредством одобрения предложенных Россией резолюций о предотвращении гонки вооружений в космосе и использовании его пространства в соответствии с международным правом, отметил он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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