Россия выступает за запрет на милитаризацию космоса, заявил Медведев
Сегодня, 08:10 Алексей Вольцев
Россия выступает за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".
Статья опубликована на сайте телеканала RT.
"Также выступаем за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса", - говорится в статье.
Целесообразность реализации такого подхода подтверждена Генеральной Ассамблеей ООН посредством одобрения предложенных Россией резолюций о предотвращении гонки вооружений в космосе и использовании его пространства в соответствии с международным правом, отметил он.
По материалам: ria.ru