Россия выступает за запрет на милитаризацию космоса, заявил Медведев

Алексей Вольцев

Россия выступает за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".

Статья опубликована на сайте телеканала RT.

"Также выступаем за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса", - говорится в статье.

Целесообразность реализации такого подхода подтверждена Генеральной Ассамблеей ООН посредством одобрения предложенных Россией резолюций о предотвращении гонки вооружений в космосе и использовании его пространства в соответствии с международным правом, отметил он.