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Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году

Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Эксперты рассказали "Вечерней Москве", какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время.

Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

Эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

"Конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял", — пояснил специалист.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы.


Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества", — рассказал он.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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