Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.
Эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.
"Конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял", — пояснил специалист.
Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы.
Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества", — рассказал он.