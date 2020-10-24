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С "днем тишины" не сложилось: в Украине массово фиксируют случаи незаконной агитации

С "днем тишины" не сложилось: в Украине массово фиксируют случаи незаконной агитации

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Наблюдатели Комитета избирателей Украины фиксируют массовые факты незаконной агитации в день тишины во всех областях Украины. Об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook.


«Речь идет как о сохранении агитационных материалов, которые не были своевременно изъяты, так и о появлении новых материалов с признаками агитационных. В частности, билбордов, размещенных без названий политических партий и их логотипов, однако полностью выполненных в стилистике политических партий (цвета, шрифты) и с использованием их предвыборных лозунгов», — сообщили в КИУ.

Так, факты нарушений выявлены в Киеве и Киевской области, а также в Днепре, Житомире, Ровно, Черкассах, Хмельницкой и Луганской областях.

В КИУ отметили, что размещение агитационных материалов в день тишины запрещается. Согласно ч.1 ст. 52 Избирательного кодекса Украины предвыборная агитация начинается кандидатом, партией (организацией партии) на следующий день после дня принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидата (кандидатов) и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.

За ведение агитации в день тишины предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Как писали «ФАКТЫ», 25 октября в Государственном бюро расследований начинает работать телефонная «горячая линия». Украинцы в день проведения местных выборов могут сообщать в бюро о фактах, связанных с нарушением избирательного законодательства со стороны народных депутатов, членов Центральной избирательной комиссии, судей, правоохранителей и военнослужащих.

20 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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