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"Самая большая угроза". На Украине испугались конкуренции с "Газпромом"

"Самая большая угроза". На Украине испугались конкуренции с "Газпромом"
Глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что после запуска российских газопроводов компания рискует лишиться транзита и доходов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

""Газпром" строит обходные газопроводы вокруг Украины: "Северные потоки", "Турецкий поток". И в этом аспекте "Газпром" для нас – конкурент", – отметил Макогон.

Он также подчеркнул, что после запуска названных газопроводов оператор местной ГТС полностью потеряет транзит и доход от него, что представляется украинской стороне "самой большой угрозой".


сообщило, что Украина раскрыла дальнейшие планы по транзиту газа.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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