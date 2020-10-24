"Самая большая угроза". На Украине испугались конкуренции с "Газпромом"

Анастасия Иванова

Глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что после запуска российских газопроводов компания рискует лишиться транзита и доходов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

""Газпром" строит обходные газопроводы вокруг Украины: "Северные потоки", "Турецкий поток". И в этом аспекте "Газпром" для нас – конкурент", – отметил Макогон.

Он также подчеркнул, что после запуска названных газопроводов оператор местной ГТС полностью потеряет транзит и доход от него, что представляется украинской стороне "самой большой угрозой".

сообщило, что Украина раскрыла дальнейшие планы по транзиту газа.