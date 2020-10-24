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Саркисян уверен, что Россия поможет Армении в случае нападения на нее

Саркисян уверен, что Россия поможет Армении в случае нападения на нее
Армянский президент Армен Саркисян в интервью египетскому изданию Al-Ahram Weekly заявил, Россия окажет помощь Армении, если республика подвергнется нападению.

"Президент (Владимир) Путин заявил, что Россия будет соблюдать все свои договоренности с Арменией, это очень четкий сигнал. Я думаю, что это важно для России, российской политики, в целом на Кавказе, и в частности, на Южном Кавказе, являющемся воротами в Турцию, Иран, Ближний Восток, Центральную Азию", - говорится в интервью, текст которого размещен на сайте армянского лидера.

В частности, Саркисян напомнил о военно-политических договоренностях и соглашениях между двумя странами и о том, что Армения является одним из основателей Организации Договора о коллективной безопасности. "Россия встанет рядом с Арменией как стратегический союзник, если Республика Армения подвергнется нападению", - выразил уверенность президент. По его словам, отношения между Москвой и Ереваном очень глубокие и не зависят от "поверхностных событий". "Мы строим нашу дружбу и партнерство на прочном взаимном доверии, существующем между нашими народами и имеющем многовековую историю", - сказал Саркисян.


По его словам, в контексте нагорно-карабахского конфликта Россия является надежным и активным посредником между конфликтующими сторонами. "Роль России здесь очень важна, она продемонстрировала свою приверженность поиску мирного решения конфликта, выступив 10 октября в качестве посредника между сторонами для установления режима прекращения огня. Надо признать, что это был смелый, своевременный шаг, хотя азербайджанская сторона продолжает оставаться на своей агрессивной, совершенно деструктивной позиции", - заявил президент Армении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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