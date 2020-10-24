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"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых волос у женщин

"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых волос у женщин

Американские военные попали в скандал из-за твиттер-аккаунта базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, который высказался в защиту женских лобковых волос, сообщает Daily Mail.

В сети обратили внимание на комментарии официального аккаунта военной базы к порнографическим фотографиям модели с небритым лобком.

В одном из твитов военные пообещали девушке "глубокий длинный поцелуй", а в другом одобрительно отреагировали на ее сообщение, в котором она отчитывает людей, не одобряющих небритые лобки у женщин.

"Бро, почему ты подписан на мой аккаунт OnlyFans, если ты ненавидишь лобковые волосы? Почему, бро, почему?" - написала модель.

Твиттер Форт-Брэгг поддержал модель, пошутив, что ее недоброжелателю скорее всего лобковые волосы "щекочут нос". 

Вскоре скандальные твиты были удалены, а представители военной базы, численность гарнизона которой составляет 50 тысяч человек, обвинили в произошедшем хакеров. Однако некоторые пользователи сети заподозрили, что один из админов Форт-Брэгг просто перепутал аккаунты, комментируя свои предпочтения в порно.

Как писал NEWSTES, ранее британская поп-звезда выпустила свой вибратор, став амбассадором движения за мастурбацию.

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По материалам: uposters.ru

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