Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"

Алексей Вольцев

. Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создал Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова). "Включи звук. Все будет по любви", – уверяет Лазарев.

За несколько часов с момента выхода композицию прослушали ВКонтакте более 16 тысяч раз. В комментариях пользователи поблагодарили Сергея Лазарева за "шикарную песню и прекрасное исполнение".

представил в Сети танцевальный трек о любви "Я не могу молчать". В октябре был опубликован клип на него, в котором Лазарев играет гостя на свадьбе.