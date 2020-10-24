Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"

Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
. Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создал Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова). "Включи звук. Все будет по любви", – уверяет Лазарев.

За несколько часов с момента выхода композицию прослушали ВКонтакте более 16 тысяч раз. В комментариях пользователи поблагодарили Сергея Лазарева за "шикарную песню и прекрасное исполнение".


представил в Сети танцевальный трек о любви "Я не могу молчать". В октябре был опубликован клип на него, в котором Лазарев играет гостя на свадьбе.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине
Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном конкурсе «Сталинградская битва в истории России»
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном
В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»
В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»
В ЕАО школьные каникулы продлили до 8 ноября
В ЕАО школьные каникулы продлили до 8 ноября
Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
Глава ВОЗ предупредил об очень трудных месяцах пандемии
Глава ВОЗ предупредил об очень трудных месяцах пандемии
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых волос у женщин
"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных заявлений
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных
Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию Филиппа Пляйна
Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»

Топ на сегодня

В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта

Еще по теме

Сергей Лазарев представил новый трек о любви "Я не могу молчать"
Сергей Лазарев представил клип на песню для «Евровидения-2016»
Певец Сергей Лазарев показал тизер песни для «Евровидения»
Новый клип Сергея Лазарева — Идеальный мир