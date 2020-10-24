Шира Хаас, Дэйзи Эдгар-Джонс и другие актрисы, на которых стоит обратить внимание

Вадим Карасев

Очередной год порадовал киноманов новыми сезонами уже хорошо знакомых и любимых шоу и сериалов, а также громкими премьерами и нашумевшими проектами. Индустрия кино, к счастью, не стоит на месте и открывает миру молодые таланты и новые имена. Именно о них сегодня и пойдет речь. Рассказываем о перспективных молодых актрисах, которым прочат большое будущее в мировом кинематографе.

Шира Хаас, 25 лет

Безусловно, одним из главных кинооткрытий этого года стала израильская актриса Шира Хаас, исполнившая главную роль в сериале Netflix "Неортодоксальная". В нем рассказывается о 19-летней еврейке Эсти Шапиро, которая живет в ультраортодоксальной общине в Нью-Йорке, однако с каждым годом все больше начинает сомневаться, что это именно та жизнь, о которой она мечтает. Выйдя замуж и не найдя счастья в браке, она окончательно в этом убеждается и принимает решение бежать из страны в Берлин, где живет ее мать, в свое время также отошедшая от традиций и порвавшая связи с друзьями и родственниками.

Амит Рахав и Шира Хаас в сериале "Неортодоксальная"

Для Ширы Хаас сериал стал не первой ролью на экране, однако именно он принес ей славу и популярность, а также первую номинацию на престижную премию "Эмми" — в этом году актриса претендовала на награду в категории "Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме". Победить ей не удалось, однако шоу без награды не осталось и было отмечено в категории "Лучшая режиссура эпизода мини-сериала, фильма или драматической программы".





Свою карьеру актрисы Шира начала в 14 лет — сначала она пробовала себя на театральной сцене и играла в Театре Камери в Тель-Авиве. Через год она поступила в Театральное художественное училище им. Тельмы Йеллин, где проучилась три года.

В 18 лет состоялся ее дебют на большом экране — она снялась в израильском сериале "Штисель". А еще через год она сыграла главную роль в фильме "Принцесса", за который получила награду в номинации "Лучшая женская роль" на Иерусалимском кинофестивале и на шведском фестивале Peace & Love. В картине Хаас сыграла 12-летнюю девочку по имени Адар, которая живет со своей матерью и ее возлюбленным. Так как мать практически все время проводит на работе, за Адар присматривает ее отчим. Однако со временем она начинает замечать, что он относится к ней совсем не так, как отец к дочери.

Шира Хаас в фильме "Жена смотрителя зоопарка"

На Хаас обратила внимание голливудская актриса Натали Портман, которая имеет еврейское происхождение. Она пригласила Ширу принять участие в съемках ее фильма "Повесть о любви и тьме". В 2017 году Хаас снялась в фильме "Жена смотрителя зоопарка", где ее коллегой по съемочной площадке стала голливудская актриса Джессика Честейн. По словам Хаас, во время работы между ними с Честейн установилась особая близость и они понимали друг друга без слов.





Шира Хаас и Джессика Честейн





Джессика Честейн и Шира Хаас в фильме "Жена смотрителя зоопарка"В следующем году она исполнила второстепенную роль в фильме "Мария Магдалена", где ведущие роли достались Руни Маре и Хоакину Фениксу. В 2019 году она вошла в актерский состав фильма Павла Лунгина "Эсав", в котором снялась вместе с Юлией Пересильд и Ксенией Раппопорт. В картине, которая является современной интерпретацией библейской истории об Исаве и Иакове, рассказывается о писателе Эсаве. Еще подростком он убежал из Израиля в США, но спустя 20 лет принял решение вернуться на родину. В фильме Шира сыграла русскую девушка по имени Лея.





По словам Хаас, ее персонаж в сериале "Неортодоксальная" был самым сложным в ее карьере. Но сложности ее никогда не пугали. В одной из сцен героине актрисы сбривают налысо голову. Этот эпизод был одним из самых эмоциональных в шоу и олицетворял собой начало новой жизни для Эсти Шапиро. О том, что ей придется бриться налысо, актриса знала еще до съемок в сериале и сначала сильно колебалась. Но после прочтения сценария отбросила все сомнения, так как поняла, что этот эпизод едва ли не ключевой и очень важный во всем сериале, и не раздумывая согласилась.





Шира Хаас в сериале "Нортодоксальная"

Этой весной должна была состояться промотур в рамках премьеры сериала. Однако из-за коронавируса все мероприятия были отменены. Поначалу расстроившись, Шира быстро адаптировалась к новым реалиям и принимала поздравления из дома. Виртуально она удостоилась и награды за фильм Asia на кинофестивале "Трайбека", победив в номинации "Лучшая актриса в иностранном игровом фильме".





Расстраиваться Шире пока действительно явно не стоит — у этой актрисы, судя по оценкам критиков, все еще впереди, а красных ковровых дорожек в ее жизни будет еще очень много.

Интересные факты об актрисе

1. В два года Шире Хаас диагностировали рак почки. Спустя три года после тяжелого лечения она поборола болезнь. Рак повлиял на ее физическое развитие — химиотерапия и лечение стали причинами ее маленького роста (он составляет 157 сантиметров), хотя, по словам актрисы, врачи прогнозировали, что она будет на 20 сантиметров ниже.

2. Для съемок в "Неортодоксальной" Шире пришлось два месяца учить идиш. Шира выросла в светской семье и говорила только на иврите. А эти два языка, по ее словам, сильно отличаются.

Я помню, что во время бега или тренировок в спортзале я не слушала музыку для занятий спортом или Бейонсе, я слушала разговоры на идише. Для меня было важно знать его в совершенстве, и у меня это получилось,

— рассказывала она.

Впрочем, языки ей, похоже, даются довольно легко: для съемок в "Эсаве" она освоила и русский.

3. Сыгравший в "Неортодоксальной" ее мужа актер Амит Рахав — близкий друг актрисы. Их дружба длится уже 10 лет, но романтических отношений между ними никогда не было: Рахав — открытый гей.

4. Одним из хобби актрисы является обработка снимков в фотошопе и создание фотоколлажей. Она часто делится результатами своих работ в инстаграме.

5. На роль в фильме "Принцесса" ее пригласили через фейсбук. Директор по кастингу написала ей сообщение, в котором предложила прийти на прослушивание.

6. Дедушка Ширы пережил холокост — он был заключенным в концлагере Освенцим, а ее бабушка была венгерской беженкой. Сама актриса признается, что опыт ее родных всегда напоминает ей о том, что главное в жизни — любовь и семья.

7. В 2018 году она удостоилась премии "Офир" (израильский "Оскар") в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль в фильме "Благородный дикарь".

8. О личной жизни актриса не распространяется. Она часто делится в инстаграме снимками из своей повседневной жизни, но потенциальный возлюбленный на них не фигурирует.

9. Несмотря на серьезную заявку о себе в Голливуде, актриса пока покидать родную страну не собирается. Она живет в Тель-Авиве и снимается в израильских проектах — сейчас она задействована в съемках третьего сезона сериала "Штисель".

Дэйзи Эдгар-Джонс, 22 года

Британскую актрису Дэйзи Эдгар-Джонс прославил вышедший в этом году сериал "Нормальные люди", хотя это была не первая ее работа в кино. В сериале она исполнила одну из главных ролей. Персонаж Эдгар-Джонс — старшеклассница по имени Марианна Шеридан. Она скромна, но своенравна. Ей тяжело находить язык с одноклассниками, и она не пользуется популярностью у сильного пола. Тем не менее ей удается покорить самого популярного парня в школе и звезду школьной команды Коннелла Уолдрона (персонаж Пола Мескала), с которым у них начинается тайный роман.

Интерес к актерской профессии Дэйзи начала проявлять в детстве. В пятом классе она впервые приняла участие в школьном спектакле. Она училась в школе Маунт для девочек и Вудхаус-колледже. В 14 лет ее приняли в Национальный молодежный театр и она подписала свой первый контракт с агентом.

На большом экране она дебютировала в 17 лет в британском комедийном сериале Outnumbered. Через год она снялась в сериале "Холодные ноги", а затем появилась в шоу "Безмолвный свидетель" и фильме "Жизнь в пруду". Также она приняла участие в постановке Национального молодежного театра "Фундаменталист поневоле". Другими ее работами стали роли в сериалах "Джентльмен Джек" и "Война миров".

Пол Мескал и Дэйзи Эдгар-Джонс в сериале "Нормальные люди"





В мае прошлого года было объявлено, что актриса получила главную роль в сериале "Нормальные люди", который был снят по одноименному роману Салли Руни. Звезда признавалась, что, читая книгу, постоянно ассоциировала себя с главной героиней и думала, что она сама Марианна. Сниматься в откровенных сценах, которыми изобилует сериал, Дэйзи было не так уж и сложно. Во-первых, делала она это не в первый раз, а во-вторых, с ее партнером по съемочной площадке у них было полное взаимопонимание. Да и вообще во время съемок этих сцен они довольно много смеялись — это и помогало им расслабиться.





Мне повезло, что мы с Полом понимаем друг друга и у нас схожее чувство юмора. Это был удивительный процесс. Я не могу поверить, что это не считалось нормой в течение очень долгого времени. Такие сцены, на мой взгляд, являются неотъемлемой частью рассказа об отношениях между двумя людьми. Физическая сторона — очень важная часть этого,

— говорила она.

На днях стало известно, что Дэйзи получила главную роль в фильме Where the Crawdads Sing, основанном на дебютном романе американской писательницы Делии Оуэнс. Режиссером фильма станет Оливия Ньюман, а одним из продюсеров — Риз Уизерспун. Также ранее звезда присоединилась к актерскому составу триллера Fresh. В общем, недостатка в рабочих предложениях она явно не испытывает.





Интересные факты об актрисе

1. Она встречается с 29-летним актером Томом Вэйри, который сыграл Клея Сервина в сериале "Игра престолов". Пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Жизнь в пруду", в котором Том исполнил главную роль.

А вот со своим коллегой по "Нормальным людям" Полом Мескалем они являются хорошими друзьями.

2. Для съемок в сериале "Нормальные люди" ей пришлось работать над ирландским акцентом с репетитором. Также ей помогала ее мама, которая родилась на севере Ирландии.

3. Дэйзи увлекается модой и стала лицом зимней кампании Jimmy Choo.

4. Актриса — большая поклонница британского телевизионного реалити-сериала Gogglebox. В нем участвуют несколько семей и компаний друзей из разных уголков Соединенного Королевства, которые обсуждают телевизионные программы у себя дома.

5. Эдгар-Джонс стала последним человеком, кого прослушивали на роль в "Нормальных людях". А ее первой сценой на прослушивании стала сцена поцелуя. Целовалась она при этом с невидимым персонажем, что, по ее словам, выглядело довольно неловко.

6. Дэйзи обожает театр. Одним из последних спектаклей с ее участием стала пьеса "Альбион" в лондонском театре Альмейда.

Урсула Корберо, 31 год

Испанский сериал "Бумажный дом" вышел на экраны в 2017 году, но популярность в нашей стране получил немного позже. Ему вообще светил провал, если бы Netflix не выкупил на него права.

Урсула Корберо в сериале "Бумажный дом"

В шоу рассказывается о том, как группа грабителей решила ограбить Монетный двор Испании. Одну из главных ролей в сериале сыграла испанская актриса Урсула Корберо. В "Бумажном доме" она носит прозвище Токио (каждому грабителю дали позывные в честь крупных городов). Она храбра, отважна, безбашенна и весьма привлекательна. Заметное внешнее сходство с героиней Натали Портман Матильдой в фильме "Леон" не случайно — Токио писали с нее.

С будущей профессией Урсула Корберо определилась в раннем детстве — уже в шесть лет она поняла, что хочет стать актрисой. В 13 лет она дебютировала на большом экране, снявшись в сериале "Разбитое зеркало", а через шесть лет получила роль в сериале "Физика и химия", благодаря которому и прославилась. После этого ее кинокарьера стремительно пошла в гору — сейчас на счету испанской актрисы более 30 работ в кино и сериалах.

После съемок в "Бумажном доме" на актрису, которая раньше снималась исключительно на родине, обратили внимание и за рубежом. Два года назад она получила роль в сериале "Большой куш", где ее коллегой по съемочной площадке стал звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт. Сейчас она продолжает сниматься в заключительном сезоне "Бумажного дома" и готовится к работе в других кинопроектах.

Интересные факты об актрисе

1. Урсула увлекается не только актерством, но и музыкой — в детстве она посещала курсы вокала. А в этом году она снялась в клипе певицы Дуа Липы, Джея Балвина и других музыкантов на песню Un Dia.





2. Она неравнодушна к моде. Два года назад актриса стала послом бренда Bvlgari. А весной она снялась в летней кампании Jacquemus, которая выпала на период пандемии, так что позировать ей пришлось по FaceTime.

Она также в течение многих лет становилась лицом известных брендов, среди которых Maybelline, Stradivarius, Calzedonia и другие.

3. Актрису часто подвергали критике за ее вес и даже предполагали, что она страдала от анорексии. Однако Урсула всегда это отрицала и утверждала, что она хорошо питается. Звезда является большой поклонницей спорта и занимается пилатесом и фитнесом с личным тренером.

4. Урсула — одна из самых популярных испанских знаменитостей в инстаграме, на какое-то время ей даже удалось обойти по популярности невесту Криштиану Роналду Джорджину Родригес. Сейчас у нее более чем 20 миллионов подписчиков.

5. Актриса называет себя феминисткой. Два года назад она снялась в видеоролике в поддержку легализации абортов в Аргентине.

6. Урсула также занимается благотворительностью. Она помогает детям, которые борются с онкологическими заболеваниями, и использует соцсети для информирования людей о проблемах экологии и изменении климата.

7. С 2016 года испанская звезда встречается с аргентинским актером Чино Дарином, с которым она познакомилась на съемках сериала "Посольство". В прошлом году они стали жить вместе в Мадриде.

Эмибет Макналти, 18 лет

18-летняя ирландско-канадская актриса Эмибет Макналти прославилась благодаря сериалу "Энн", в котором она исполнила главную роль. В сериале, снятому по культовому роману Люси Мод Монтгомери "Энн из Зеленых Крыш", она сыграла 13-летнюю сироту, которая с малых лет живет в приюте. Но однажды она попадает в приемную семью, и ее жизнь кардинально меняется.

Эмибет Макналти в сериале "Энн"

Сценическую карьеру Эмибет начала в очень раннем возрасте — она занималась балетом и участвовала в любительских постановках в театре An Grianan Theatre в Леттеркенни.

Прежде чем получить главную роль в "Энн", она снялась в сериалах "Агата Рэйзин", Clean Break, "Тайна проекта "Спартикл", а затем и в фильме "Морган" вместе с Кейт Марой, Роуз Лесли и другими.

Кастинг на ведущую роль в шоу "Энн" был очень напряженным, однако нашей героине удалось обойти 1 800 претенденток и получить место в проекте. Продюсеры сериала объяснили свой выбор тем, что Эмибет показалась им очень душевной, умной и эмоциональной девочкой, а кроме того их поразила ее способность вести диалог — "невероятно насыщенный, динамичный и красивый".

Сейчас актрису называют восходящей звездой кинематографа и прочат ей большое будущее. Она уже задействована как минимум в двух новых проектах, но пока из-за нынешней ситуации сложно сказать, когда поклонники вновь смогут увидеть ее на экране.

Интересные факты об актрисе

1. Актриса никогда не ходила в школу и получила домашнее образование, о чем ни разу не пожалела. Сейчас она также продолжает учиться онлайн.

2. Эмибет — вегетарианка, и ей часто приходится искать себе качественную растительную пищу во время съемок за границей.

3. Она любит татуировки и хочет сделать на своей левой руке тату изображением лаванды или гипсофила, несмотря на то что для нее они не имеют никакого особого значения.

4. Натуральный цвет волос актрисы вовсе не рыжий, как думают ее поклонники. На самом деле она блондинка. А волосы покрасила специально для роли в "Энн".

5. Она могла сняться в сериале "Игра престолов", но не стала принимать участие в кастинге. Так как Эмибет является вегетарианкой и защитницей животных, она не захотела носить меховую одежду.

6. Эмибет является активной пользовательницей соцсетей и с удовольствием общается с поклонниками в фейсбуке и инстаграме. Она говорит, что относится к этому как к общению с друзьями по всему миру.



