Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков

Алексей Вольцев

В городе Тараща, Киевская область, от коронавируса умерли супруги-медики. У пары, как сообщила в эфире передачи "Право на власть" телеведущая Татьяна Мосейчук, остался 13-летний сын, он находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.

По словам коллег, 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой и ее 51-летний муж Валентин, трудившийся врачом-анестезиологом в местной больнице, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ.

Спустя неделю после госпитализации умерла Галина Степченко, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.

Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети. Женщина разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо. "Хорошо уже никогда не будет", - привела ответ школьника Мосейчук.