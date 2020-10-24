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Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков

Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
В городе Тараща, Киевская область, от коронавируса умерли супруги-медики. У пары, как сообщила в эфире передачи "Право на власть" телеведущая Татьяна Мосейчук, остался 13-летний сын, он находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.

По словам коллег, 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой и ее 51-летний муж Валентин, трудившийся врачом-анестезиологом в местной больнице, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ.

Спустя неделю после госпитализации умерла Галина Степченко, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.


Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети. Женщина разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо. "Хорошо уже никогда не будет", - привела ответ школьника Мосейчук.

# В мире
По материалам: ria.ru

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