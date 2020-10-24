СМИ: Тимати пытается отвоевать у Black Star собственный псевдоним, за использование которого он вынужден платить
Минувшим летом Тимати сделал неожиданное заявление, рассказав об уходе из Black Star. Как выяснилось, 37-летний рэпер пытается теперь сохранить свое сценическое имя, сообщает Lenta.ru.
По данным источника, лейбл сохранил за собой все права на такие торговые марки, как Timati by Timati и "Тимати".
За использование своего сценического имени Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера) в настоящее время вынужден платить.
Ради того, чтобы "вернуть" себе псевдоним, артист принял решение зарегистрировать марку "Тимати Timati".
Как отмечается, даже столь незначительных изменений рэперу должно хватить, чтобы запустить новый бренд в сфере ремонта машин, автобизнеса, одежды и медицины.
Стоит отметить, накануне исполнитель намекнул в Stories на провал Black Star после его ухода, сообщает News.ru. Поклонники сочли, что Тимати адресовал свои слова сооснователю лейбла Пашу, назвавшего уход Тимати предательством.
"Живи воспоминаниями. Это, наверное, единственное, что тебе остаётся сейчас. Скоро поймёшь, что именно Тимурчик накачивал этот шарик гелием, и он летел. Ты продолжаешь качать туда воздух, не понимая, что он уже два года катится по полу", - написал Тимати.
Напомним, о своем решении покинуть Black Star Тимати объявил лично на своей странице в инстаграме, чтобы не дать повода СМИ "коверкать информацию".
По словам Тимати, наша жизнь крайне непредсказуема, и поэтому ему хочется успеть сделать в ней побольше.
При этом Тимати заявил, что сохранил свои учредительские доли и права в таких проектах, как "Блэк Стар Бургер", "Блэк Стар Картинг", "Блэк Стар Карвош". В то же время компании "13 Барбершоп и Тату", "13 Бьюти" и "Блэк Стар Фитнес" переходят в его ведомость.
Как писал NEWSTES, ранее названо имя ведущего "Холостяка" с Тимати. Им стал белорусский оппозиционер.