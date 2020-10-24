СМИ: Тимати пытается отвоевать у Black Star собственный псевдоним, за использование которого он вынужден платить

Вадим Карасев

Минувшим летом Тимати сделал неожиданное заявление, рассказав об уходе из Black Star. Как выяснилось, 37-летний рэпер пытается теперь сохранить свое сценическое имя, сообщает Lenta.ru.

По данным источника, лейбл сохранил за собой все права на такие торговые марки, как Timati by Timati и "Тимати".

За использование своего сценического имени Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера) в настоящее время вынужден платить.

Ради того, чтобы "вернуть" себе псевдоним, артист принял решение зарегистрировать марку "Тимати Timati".

Как отмечается, даже столь незначительных изменений рэперу должно хватить, чтобы запустить новый бренд в сфере ремонта машин, автобизнеса, одежды и медицины.



Стоит отметить, накануне исполнитель намекнул в Stories на провал Black Star после его ухода, сообщает News.ru. Поклонники сочли, что Тимати адресовал свои слова сооснователю лейбла Пашу, назвавшего уход Тимати предательством.

"Живи воспоминаниями. Это, наверное, единственное, что тебе остаётся сейчас. Скоро поймёшь, что именно Тимурчик накачивал этот шарик гелием, и он летел. Ты продолжаешь качать туда воздух, не понимая, что он уже два года катится по полу", - написал Тимати.

Напомним, о своем решении покинуть Black Star Тимати объявил лично на своей странице в инстаграме, чтобы не дать повода СМИ "коверкать информацию".



На сегодняшний день превратившись в "Группу компаний", на мой взгляд, мы, естественно, потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом-то деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть "Гуглом", "Верджином", "Амазоном" в своем деле, мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я)))

По словам Тимати, наша жизнь крайне непредсказуема, и поэтому ему хочется успеть сделать в ней побольше.

Моя миссия в ООО "Музыкальный лейбл Блэк Стар" подошла к концу. Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании и ни имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности.

При этом Тимати заявил, что сохранил свои учредительские доли и права в таких проектах, как "Блэк Стар Бургер", "Блэк Стар Картинг", "Блэк Стар Карвош". В то же время компании "13 Барбершоп и Тату", "13 Бьюти" и "Блэк Стар Фитнес" переходят в его ведомость.



Как писал NEWSTES, ранее названо имя ведущего "Холостяка" с Тимати. Им стал белорусский оппозиционер.