Средний балл поступающих в педвузы увеличился – Сергей Кравцов

Лидия Мартынова

В этом году средний балл поступления в педагогические вузы увеличился, это говорит о том, что профессия педагога стала популярной среди молодежи, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

По словам министра, проходной балл на бакалавриат составил 70 баллов, это выше, чем в прошлые годы.

«Необходимо выстраивать взаимодействие будущего педагога и ученика как можно раньше, делать все, чтобы школа была открыта для студентов, а вузы – для школьников. Это также одно из условий создания единого образовательного пространства», – сказал Сергей Кравцов.

Министр отметил, что важно обеспечить студентам возможность больше узнать о профессии на практике, выяснить, что надо современным детям.

«В помощь студентам мы будем проводить олимпиады, конкурсы, подготовка к которым будет развивать педагогическое чутье, показывать студентам их сильные и слабые стороны. Помощь вузов важна для повышения квалификации школьных учителей», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения заявил, что философия современной школы должна быть направлена на непрерывное повышение знаний и на умение применять эти знания.

«Меняется мир, меняются дети, сегодня школы – это место не только передачи опыта и знаний старших, но и место партнерства поколений. Качественное образование является совокупностью многих элементов: это дошкольное образование, школа, дополнительное образование, коррекционная педагогика, педвузы, повышение квалификации, среднее профессиональное образование. В центре всего этого находятся люди, их ежедневный труд. Наша цель – чтобы термин «качественное образование» был понятен каждому», – добавил Сергей Кравцов.