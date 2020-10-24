Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу

Лидия Мартынова

Вооружённые силы Азербайджана в эти минуты подвергают очередному ракетно-артиллерийскому обстрелу города Мартуни и Степанакерт в Нагорном Карабахе, сообщает 23 октября Объединённый информационный центр при правительстве Армении.

По данным источников в Степанакерте, по жилым кварталам столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) бьют реактивные системы залпового огня. Указывается на массированный обстрел города.

Позже местные власти сообщили, что в результате обстрела Степанакерта жертв нет.

Согласно последним данным армянской стороны, с начала масштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта погибли 37, ранены 116 мирных жителей НКР, повреждено около 7 800 квартир, домов и других объектов недвижимости.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.