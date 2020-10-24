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Техническая ошибка — жителю Уфы врачи диагностировали беременность

Техническая ошибка — жителю Уфы врачи диагностировали беременность

Жителю Уфы Салавату Асхатову в одной из больниц его родного города врачи диагностировали беременность. Об этом он сам сообщил на своей странице во «Вконтакте», отметив, что изначально обратился к медикам с бронхитом.

Как пояснил Салават, сначала это была обычная ОРВИ, но она дала осложнение — острый бронхит, который к середине октября обернулся двухсторонним пансинуситом и необходимостью госпитализации.

В течение четырех дней мужчина на своей странице рассказывал о быте медучреждения: питании, общении с персоналом и прочем, с чем знаком каждый, кто хоть раз лежал в больнице — ничего необычного.

«Беременность» Салавата проявилась лишь на пятый день его пребывании в медучреждении. Это случилось, когда он каким-то образом получил доступ к своей истории болезни.

«Посмотрел свою историю болезни. Ну, самое первое — зуб я не лечил. Второе — лечился амбулаторно. И, в-третьих, — я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать — невнимательность, халатность?», — написал уфимец.

Стоит отметить, что сам он к такому странному диагнозу отнесся с юмором — охотно ответил на все шутки в комментариях и принял «поздравления». И даже сообщил, что теперь ждет выплаты 1 млн $, якобы завещанного Чарли Чаплином первому в истории мужчине, который родит ребенка.

В свою очередь в республиканском Минздраве сообщили, что этот курьезный случай произошел из-за технической ошибки, которая возникла при оформлении документов пациента.

При этом в ведомстве отметили, что в опубликованном пациентом листе отсутствует подпись руководителя подразделения, то есть пациент выложил фотографию ещё не проверенной заведующим истории болезни.

С формальной точки зрения это означает, что медицинское учреждение никакой ответственности за данный инцидент не несет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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