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Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США за самого себя

Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США за самого себя
Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в субботу в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Трансляция велась в YouTube-канале предвыборного штаба президента.

Трамп прибыл на участок один, без супруги. В сопровождении небольшого количества людей президент в маске зашел на участок. Он был в нехарактерном для него галстуке – ярко-розового цвета в диагональную полоску. В зону голосования прессу не пустили.

# Политика
По материалам: ria.ru

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