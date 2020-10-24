Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США за самого себя
Сегодня, 18:40 Влада Некрасова
Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в субботу в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Трансляция велась в YouTube-канале предвыборного штаба президента.
Трамп прибыл на участок один, без супруги. В сопровождении небольшого количества людей президент в маске зашел на участок. Он был в нехарактерном для него галстуке – ярко-розового цвета в диагональную полоску. В зону голосования прессу не пустили.
По материалам: ria.ru