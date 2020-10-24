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Турция выделит деньги Украине на достройку Ан-225 "Мрiя"

Турция выделит деньги Украине на достройку Ан-225 "Мрiя"

Турция готова выделить Украине деньги на достройку второго грузового самолета Ан-225 "Мрiя". Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает "Укринформ". 

"У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолетах, но "Русланы" мы предложить не можем, поскольку те, что есть, нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А "Мрію" одну теоретически можем достроить", — пояснил Уруский.

Этот вопрос обсуждался во время недавнего визита Зеленского в Турцию. Также страны договорились о совместных проектах по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.

Ан-225 "Мрія" был создан киевским КБ им. Антонова в 1988 году. Он считается самым грузоподъемным в мире. На Украине самолет существует в единственном экземпляре. Строительство второго Ан-225 началось в 1989 году и было заморожено в 1994-м. В настоящее время самолет готов на 70%. 


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По материалам: uposters.ru

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